Storm cellos: рок-хиты и классика на виолончелях при свечах
6+
В новогодние праздники в зале пеликанов исторического дворца Кваренги струнный ансамбль Петро Арт презентует уникальный проект Storm Cellos. Этот концерт – не просто музыкальное событие, а настоящее погружение в мир звуков, где виолончель проявляет себя в своем полном великолепии, от нежной лирики до бурных рок-пассажей.

Музыка без границ

Виолончель – это инструмент, способный вызывать глубокие эмоции и адаптироваться к любому музыкальному стилю. Программа «Storm Cellos» сочетает классические шедевры с мощными аккордами рок-хитов, создавая уникальную атмосферу, где изысканность встречается с бунтарским духом рока. Представьте, как величественная виолончель исполняет произведения мастеров, а затем разменивается на гимны известных рок-групп.

Звучание, способное удивлять

Проект Storm Cellos включает в себя четырех виолончелистов и контрабас, который добавляет глубину и объем звучания. Контрабас, как повелитель смычковых инструментов, создает мощную текстуру, на которой расцветают мелодии виолончелей, делая звучание ансамбля похожим на оркестр.

Программа концерта

В рамках программы подойдут произведения таких мастеров, как:

  • Иоганн Пахельбель – Канон ре мажор
  • Георг Фридрих Гендель – Пассакалия
  • Ремо Джадзотто – Адажио соль минор
  • Астор Пьяццолла – I misterio (Танго: Акула, Oblivion, Libertango)
  • Сэмюэл Барбер – Адажио для струнного оркестра

Также прозвучат музыкальные композиции из фильмов, таких как «Пираты Карибского моря», «Трансформеры», «Розовая пантера» и «Игра престолов», а также песни рок-групп, включая Linkin Park, AC/DC и Imagine Dragons.

Уникальное место для концерта

Концерт пройдет в историческом здании, построенном в начале XIX века архитектором Джакомо Кваренги. Зал, декорированный изображениями пеликанов, сохранил свою прекрасную акустику, что делает его идеальным местом для музыкальных событий. Storm Cellos обязательно станет ярким событием для всех ценителей музыки и тех, кто хочет открыть для себя виолончель с новой стороны.

Ограничения по возрасту

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность испытать новые эмоции и насладиться великолепием звучания виолончелей при свечах в этом увлекательном проекте!

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 8 января
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1700 ₽

