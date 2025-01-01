Меню
Storm cellos: рок-хиты и классика на виолончелях. Новогодний концерт
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ураганные виолончелисты на сцене клуба Douglas

На сцене клуба Douglas вас ждет поистине уникальное музыкальное событие — программа «Storm cellos: рок-хиты и классика на виолончелях при свечах». Виолончель — это инструмент, способный вызывать глубокие эмоции и адаптироваться к любому музыкальному стилю. В этом концерте вы сможете насладиться полной палитрой звуков, от нежной лирики до бурных и захватывающих пассажей.

Музыкальное погружение

«Storm cellos» — это смелый эксперимент, где классическая строгость встречается с бунтарским духом рока. Ансамбль виолончелистов создаст неповторимую атмосферу, сочетающую изысканность и драйв. Представьте себе, как величественная виолончель исполняет классические шедевры, а затем переходит к мощным аккордам рок-хитов, заставляя кровь бурлить в жилах. Это симфония контрастов, где нежность переплетается со страстью.

Звучание ансамбля

В проекте Storm cellos к четырем виолончелям добавляется контрабас, который выступает «повелителем смычковых инструментов». Его резонирующий тон создает плотную текстуру, на которой расцветают мелодии виолончелей. Контрабас придает звучанию ансамбля мощь и объем, добавляя ощущение целостности музыкальной палитры.

Программа концерта

Вы услышите шедевры таких композиторов, как:

  • Иоганн Пахельбель — Канон ре мажор
  • Гендель — Пассакалия
  • Пьяццолла — I misterio, Танго: Акула, Oblivion, Libertango
  • Сэмюэл Барбер — Адажио для струнного оркестра

Также в программе — киномузыка из фильмов «Пираты Карибского моря», «Трансформеры», «Розовая пантера» и «Игра престолов», а также рок-хиты известных групп: Linkin Park, AC/DC, Imagine Dragons и многие другие.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность открыть для себя виолончель с неожиданной стороны и получить яркие впечатления на концерте «Storm cellos»!

Декабрь
31 декабря среда
14:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1200 ₽

