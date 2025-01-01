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Киноафиша Стоп Sex

Спектакль Стоп Sex

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Приглашаем на эротическую комедию «СТОП SEX»

Давным-давно, ещё до нашей эры, мир был полон войн и сражений. Мужчины сражались на копьях, а женщины оставались в тени. Однако одна мудрая особа решила изменить ход истории. Она собрала всех женщин и предложила забастовку, отказав мужчинам в сексе. Какой результат это принесло? Узнать об этом вы сможете уже очень скоро, став зрителем нашей сногсшибательной эротической комедии «СТОП SEX»!

О спектакле

«СТОП SEX» — это яркое театральное произведение, полное юмора, неожиданных поворотов и глубоких размышлений о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Спектакль поднимает актуальные вопросы, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Интересные факты

Эта комедия привлекает внимание не только своим остроумным сюжетом, но и великолепной игрой актеров. Режиссер спектакля — известный мастер театра, который ранее поставил множество успешных постановок. Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль!

Приходите, и пусть «СТОП SEX» станет настоящим праздником для вашей души и ума!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 16 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
18:00 от 1800 ₽

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