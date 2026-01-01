Спектакль Стоп, кода! Туй була! / Стоп, сват! Свадьба будет!

Стоп, кода! Туй була! / Стоп, сват! Свадьба будет!
Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Стоп, сват! Свадьба будет!» — комедия о семейных ценностях в Театре им. Тинчурина

В Балтасинской ЦСКС состоится спектакль, где две семьи, находящиеся на грани развода, в спешке готовятся к свадьбе своих детей. Интригующий сюжет unfolds вокруг Айнур и Рушании, которым предстоит решить, следовать ли родительским решениям или выбрать свой путь. При этом жениху и невесте об этих планах ничего не известно.

Вопрос, который волнует героев: что важнее — любовные чувства или материальные блага? Каковы истинные ценности в мире, где так легко давать советы, но трудно прислушиваться к ним?

Комедия «Стоп, сват! Свадьба будет!» обращается к важным вопросам человеческого счастья и семейных отношений. Пьеса раскрывает двойственные нравственные дилеммы, с которыми сталкиваются герои в своем стремлении найти гармонию.

Спектакль ведет Альбина Сираева, а перевод на русский язык выполнен Гульназ Бадретдин. Он будет представлен на татарском языке с синхронным переводом, что сделает его доступным для широкой аудитории.

Премьера спектакля состоится в ближайшее время, гарантируя зрителям увлекательное и глубокое theatrical experience.

 

Июнь
Июль
7 июня воскресенье
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 700 ₽
28 июня воскресенье
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 700 ₽
6 июля понедельник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 700 ₽

