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Столбы, день 36525-й
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Столбы, день 36525-й

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О концерте/спектакле

«Красноярские Столбы»: Первая художественная выставка

Не упустите возможность посетить уникальную художественную выставку о деятельности «Красноярских Столбов». Это событие станет настоящим подарком для всех любителей искусства и природы.

История невидимых процессов

На выставке представлена история невидимых процессов, которые происходят в природе. Вы сможете увидеть, как разные ученые вели непрерывные наблюдения за сменами времен года. Эти наблюдения раскрывают множество секретов, связанных с взаимодействием человека и природы.

Темы выставки

Выставка затрагивает важные вопросы: каковы отношения человека и природы? Какие исследовательские эксперименты проводятся для понимания этих отношений? Посетители смогут ознакомиться с аналитикой наблюдений и неожиданными открытиями, сделанными учеными.

Что вас ждет?

Посетив выставку, вы не только расширите свои знания о природе, но и получите возможность увидеть работы, которые иллюстрируют эти наблюдения. Каждый экспонат наполнен смыслом и историей, что делает выставку увлекательной для всех возрастов.

Не пропустите шанс погрузиться в мир науки и искусства. Выставка открыта для посещения в течение ограниченного времени, так что спешите!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 7 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 8 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 9 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 10 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 12 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 13 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 14 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 15 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 16 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 17 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 19 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 20 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 21 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 22 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 23 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 24 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 26 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 27 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 28 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 29 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 30 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 31 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия по новым выставкам
0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
9 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
«Пристанище» Элины Гусаровой об изнанке Столбов
12+
Фотография Современное искусство
«Пристанище» Элины Гусаровой об изнанке Столбов
9 августа в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
Алексей Петровский. Сердце болит — полежи
16+
Инсталляция Современное искусство
Алексей Петровский. Сердце болит — полежи
19 августа в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
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