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Спектакль Стол

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Экспериментальный спектакль о внутреннем космосе

Спектакль «Стол» рассказывает о Ване — маленьком человеке с необъятным внутренним миром, наполненным «астероидами» прожитого опыта. Эти астероиды символизируют жизненные события, которые со временем становятся всё труднее контролировать.

Главный герой

Жизнь Вани — это хаос и напряжение, где переплетаются усталость, гнев и абсурд. Мы наблюдаем его в момент, когда всё вокруг разлетается на кусочки, вовлекая его в игру по непостижимым законам. В этой точке возникает вопрос: что же станет с Ваней после взрыва? Это перерождение или мимолётный взгляд на жизнь?

Символика стола

Стол в спектакле — это не просто предмет, а катализатор событий и «Конёк-горбунок» Вани. Он становится центральным элементом, через который раскрываются предлагаемые обстоятельства нашей жизни.

Художественные особенности

Постановка продолжает исследование театра в области нелинейного повествования и новых выразительных возможностей актёров и пространства. Это направление было начато в экспериментальных спектаклях «Лампочка» и «Далеко на озере Чад...».

Международная команда 

Спектакль создан международной командой, уже зарекомендовавшей себя в США, Германии и в Театре Поколений. Их совместная работа обещает зрителям уникальный опыт и глубокие впечатления.

Не пропустите возможность погрузиться в загадочный мир Вани и открыть для себя тайны его судьбы!

Режиссер
Данила Корогодский
В ролях
Артем Шилов
Даниил Акимкин
Татьяна Шуклина
Сергей Мардарь
Алексей Чуев

Фотографии

Стол Стол Стол Стол Стол
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