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Спектакль Стоики

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Михаила Бычкова по пьесе Дмитрия Данилова

Театральное искусство продолжает удивлять зрителей новыми формами и темами. Спектакль Михаила Бычкова, основанный на пьесе Дмитрия Данилова, предлагает зрителям заглянуть в недалекое будущее. Действие происходит «в любом крупном городе Европы, Америки или России», что позволяет каждому зрителю увидеть себя в героев этой истории.

Сюжет и герои

В центре сюжета — две пары, которые живут вместе, но по большому счету не связаны друг с другом. Их жизни проходят в ожидании перемен, но они не работают, предпочитая наслаждаться жизнью без лишней суеты. «Можно не работать» или «работать тоже можно» — вот их девиз.

Герои спектакля постоянно смотрят новости, которые вызывают у них ужас или равнодушие. Однако они понимают: «Этим всё равно никому не поможешь». Вместо того, чтобы действовать, они пьют вино и заказывают еду на дом, а их судьбы продолжают оставаться на месте.

Философия нового мира

Спектакль поднимает важные вопросы о том, как выжить в новом мире, где царит безразличие и отсутствие ответственности. Главный принцип, к которому приходят герои, — «не моя зона ответственности». Этот подход отражает современную действительность и может заставить зрителей задуматься о своих собственных жизненных выборах.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о важнейших аспектах жизни и взаимодействия между людьми. Премьера состоится в ближайшее время, следите за обновлениями на сайте театра!

Режиссер
Михаил Бычков
В ролях
Камиль Тукаев
Камиль Тукаев
Татьяна Беляева
Алина Крылова
Константин Гунькин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 августа
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
18:00 от 1600 ₽
Воронеж, 5 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
19:00 от 1600 ₽
Воронеж, 28 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
18:00 от 1600 ₽

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