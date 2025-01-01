Меню
«Сто лет одиночества» — магия на сцене

В Малом театре (сцена на Ордынке) пройдет спектакль по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Постановка Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера. Это история о семье Буэндиа, их столетней судьбе, вплетенной в магический реализм и философские размышления. Режиссер постановки, Мария Романова, собрала восемь актрис, которые воплощают все роли, создавая уникальную атмосферу одиночества и страсти.

Сюжет и значимость романа

«Сто лет одиночества» открывается запоминающейся фразой: «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед». Это произведение стало основополагающим в литературе Габриэля Гарсиа Маркеса. Завершенный в 1967 году, роман был переведен на русский в 1971-м и принес автору Нобелевскую премию в 1982-м. Он остается одной из самых читаемых книг в мире и приобрел особую популярность в Советском Союзе.

Роман утверждает, что человек всегда способен победить даже забвение, и это становится особенно актуальным в тяжелые времена. Переплетение магического реализма с философскими рассуждениями делает его настоящей находкой для ценителей глубокой литературы.

Атмосфера спектакля

Спектакль «Сто лет одиночества» предлагает зрителям уникальный опыт погружения в мир Маркеса, представленный через фантазии магического реализма. Смешение жанров — от комедии до высокой трагедии — создает завораживающую атмосферу, обогащенную глубокими и эффектными актерскими работами.

Согласно журналу «Seasons», постановка настоятельно рекомендуется зрителям: «Ради нее можно купить билет на поезд или даже сесть в машину таксиста-абхазца». Это подтверждается отзывами театральных критиков, которые отмечают замечательную игру актерского состава и эмоциональную насыщенность спектакля.

Критика и отзывы

«Женское одиночество — лейтмотив этого спектакля», — пишут рецензенты. Подчеркивается, что восемь актрис одновременно исполняют роли всех персонажей, вычленяя из текста монологи о мужчинах, их переживаниях и свершениях. Эта концепция подчеркивает мелодраматическую тоску по сильным личностям, создавая уникальный театр, где каждая актриса вносит свою разгадку в комплексные эмоции.

«Мир Маркеса на сцене трансцендентален...», — замечает критик из газеты «Известия», подчеркивая пластичность и темперамент актрис, их ансамбль, который пленяет и трогает сердца зрителей.

Постановочная бригада

  • Режиссер-постановщик: Мария Романова
  • Художник-постановщик: Мария Филаретова
  • Художник по костюмам: Наташа Шпанова
  • Художник по свету: Денис Солнцев

Действующие лица и исполнители

  • Мелькиадес, Амаранта Урсула: Барциц Мадлена
  • Урсула Игуаран: з.а. Абхазии Анна Гюрегян
  • Пилар Тернера: з.а. Абхазии Симона Спафопуло
  • Ребека: Тыркба Лоида
  • Аурелиано: Милана Ломия
  • Фернанда: Марина Скворцова
  • Амаранта: Ирина Делба
  • Меме: Аманда Кварацхелия

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене, где магия и философия переплетаются в уникальном театральном опыте.

Фотографии

Сто лет одиночества Сто лет одиночества Сто лет одиночества Сто лет одиночества Сто лет одиночества Сто лет одиночества Сто лет одиночества Сто лет одиночества
