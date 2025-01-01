Стивен Митчелл. Встреча с друзьями

Уникальный концерт джазовой звезды в Брюсов-холле

После аншлага на майском концерте Стивена в Брюсов-холле, где не все желающие смогли попасть, мы рады сообщить о дополнительном выступлении в августе. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением легендарного певца и его коллег — лучших джазменов Москвы.

Когда и где

Сбор гостей начнётся в 19:30, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!

О Стивене

Каждое выступление Стивена — это не только дань уважения классическому американскому джазу, но и уникальное музыкальное переживание. Его концерты известны своей энергетикой и эмоциональностью, благодаря чему зрители погружаются в атмосферу настоящего джаза.

Почему стоит прийти

Концерт обещает быть незабываемым. Вы сможете насладиться не только великолепным исполнением, но и общением с музыкантами. Встреча с джазом в исполнении Стивена — это всегда праздник для души.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в Брюсов-холле. Ждем вас в августе!