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Стивен Митчелл. Встреча с друзьями
Билеты от 2500₽
Киноафиша Стивен Митчелл. Встреча с друзьями

Стивен Митчелл. Встреча с друзьями

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт джазовой звезды в Брюсов-холле

После аншлага на майском концерте Стивена в Брюсов-холле, где не все желающие смогли попасть, мы рады сообщить о дополнительном выступлении в августе. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением легендарного певца и его коллег — лучших джазменов Москвы.

Когда и где

Сбор гостей начнётся в 19:30, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!

О Стивене

Каждое выступление Стивена — это не только дань уважения классическому американскому джазу, но и уникальное музыкальное переживание. Его концерты известны своей энергетикой и эмоциональностью, благодаря чему зрители погружаются в атмосферу настоящего джаза.

Почему стоит прийти

Концерт обещает быть незабываемым. Вы сможете насладиться не только великолепным исполнением, но и общением с музыкантами. Встреча с джазом в исполнении Стивена — это всегда праздник для души.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в Брюсов-холле. Ждем вас в августе!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Стивен Митчелл. Встреча с друзьями Стивен Митчелл. Встреча с друзьями

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