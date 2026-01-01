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Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе
Киноафиша Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе

Спектакль Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе

Постановка
Большой театр кукол 12+
Продолжительность 45 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о великом ученом и его внутренней вселенной

Спектакль «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» основан на автобиографических книгах известного английского космолога и астрофизика. Жизнь Хокинга – это история не только о науке, но и о человеческой стойкости, о способности преодолевать любые обстоятельства. Его пример ставит его в один ряд с величайшими личностями мировой истории.

Театральное погружение во внутренний космос Хокинга

Эта постановка рассказывает о «внутреннем космосе» ученого – о том, как мир великого физика-теоретика может быть заключен в «ореховую скорлупу». Она предлагает зрителям переосмыслить границы возможного в человеческой природе, вдохновляясь жизненным девизом Хокинга: «Жизнь стоит того, чтобы её прожить».

Наука и творчество как способ преодоления ограничений

Спектакль также подчеркивает важность решимости и стремления к познанию, которые позволили Хокингу исследовать мир на пределе научных возможностей. Эта история – о том, как великая цель и сила воли могут разорвать цепи безысходности, давая человеку силы для достижения новых высот.

Вдохновение для каждого зрителя

Увлекательный полет творческой и научной фантазии на сцене театра кукол не только расскажет историю одного из самых значимых ученых современности, но и пробудит в каждом зрителе желание творить, сопереживать и любить.

Режиссер
Алексей Егоров
В ролях
Егор Паншин
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