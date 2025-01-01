Меню
Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе
Киноафиша Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе

Спектакль Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 12+
Продолжительность 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль о Стивене Хокинге

Спектакль, созданный на основе автобиографических книг знаменитого английского космолога и астрофизика Стивена Хокинга, погружает зрителей в удивительный мир человеческого духа. Его стоическое противостояние тяжелым обстоятельствам жизни ставит ученого в один ряд с великими героями мировой истории.

Путешествие в «мир в ореховой скорлупе»

Постановка о внутреннем космосе Хокинга расширяет наши представления о возможном и невозможном в человеке. Как он сам писал: «Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы её прожить». Эта фраза становится лейтмотивом спектакля, обращая внимание зрителей на судьбоносное решение ученого исследовать мир на грани научных знаний.

Сила духа и стремление к познанию

Стивен Хокинг был ярким примером сильной личности, вдохновленной желанием постигать неизведанное. Он показал, что, несмотря на ограничения, можно ставить перед собой великие цели и разрывать круг безысходности. Его история в исполнении кукол создает увлекательный полет творческой и научной фантазии на сцене.

Эмоциональное вовлечение зрителей

Этот кукольный спектакль не только развлекает, но и вызывает желание создавать, сопереживать и любить. Посетите его, и позвольте себе окунуться в мир вдохновения и открытий!

Режиссер
Алексей Егоров
В ролях
Егор Паншин

Октябрь
13 октября понедельник
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 700 ₽
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 700 ₽

