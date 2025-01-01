Меню
Sting: завораживающий джазовый трибьют в огнях Сити на открытой крыше
Билеты от 2900₽
О концерте/спектакле

Джазовый трибьют Стингу на крыше Москвы

Этим летом среди огней большого города джаз звучит хитами Стинга! Roofevents приглашает на культовую солд-аут программу — джазовый трибьют легенде, чья музыка бьет прямо в сердце.

Волшебная атмосфера на крыше

На живописной открытой крыше прозвучат самые пронзительные хиты: «Shape of my heart», «Fields of gold», «Desert Rose» и другие в бархатном исполнении известного столичного крунера Антона Ярославского. Уникальный концерт, составленный по принципу живой биографии, и фееричные джазовые импровизации погрузят вас в чарующую атмосферу мировой классики.

Уютная обстановка на летней крыше с захватывающим дух видом на город станет идеальным вариантом для незабываемого романтического вечера. Волшебный закат, приятный светский вечер на открытой крыше с прекрасным обзором на летнюю Москву — всё это ждет вас!

Искреннее исполнение классики

Гипнотические хиты Стинга в джазовом звучании пробирают до мурашек. В невероятном исполнении Антона Ярославского они повествуют целую историю. Этот вечер станет больше, чем просто концертом!

Легендарные «Shape of my heart», «Fragile», «Englishman in New York» раскроются для вас по-новому через страстное звучание саксофона, мягкую партию фортепьяно и нежный, но уверенный голос артиста.

Неповторимый голос столицы

Те, кто уже бывал в гостях у Roofevents, знают, что у нас есть свой собственный Стинг — обворожительная звезда столичного джаза Антон Ярославский. Его деликатный артистизм и подкупающая искренность роднят его с известным певцом. Прикрыв глаза, вы услышите спокойное, и одновременно трогательное исполнение мировых хитов Стинга.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться уникальным концертом, который станет настоящим праздником для души!

20 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
22 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
23 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽
28 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
29 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 2900 ₽
31 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
21 августа в 20:00 Монтероссо
от 1100 ₽
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
3 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
6 сентября в 20:00 Louis
от 3000 ₽
