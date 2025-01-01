Sting: завораживающий джазовый трибьют в огнях Сити на открытой крыше

Джазовый трибьют Стингу на крыше Москвы

Этим летом среди огней большого города джаз звучит хитами Стинга! Roofevents приглашает на культовую солд-аут программу — джазовый трибьют легенде, чья музыка бьет прямо в сердце.

Волшебная атмосфера на крыше

На живописной открытой крыше прозвучат самые пронзительные хиты: «Shape of my heart», «Fields of gold», «Desert Rose» и другие в бархатном исполнении известного столичного крунера Антона Ярославского. Уникальный концерт, составленный по принципу живой биографии, и фееричные джазовые импровизации погрузят вас в чарующую атмосферу мировой классики.

Уютная обстановка на летней крыше с захватывающим дух видом на город станет идеальным вариантом для незабываемого романтического вечера. Волшебный закат, приятный светский вечер на открытой крыше с прекрасным обзором на летнюю Москву — всё это ждет вас!

Искреннее исполнение классики

Гипнотические хиты Стинга в джазовом звучании пробирают до мурашек. В невероятном исполнении Антона Ярославского они повествуют целую историю. Этот вечер станет больше, чем просто концертом!

Легендарные «Shape of my heart», «Fragile», «Englishman in New York» раскроются для вас по-новому через страстное звучание саксофона, мягкую партию фортепьяно и нежный, но уверенный голос артиста.

Неповторимый голос столицы

Те, кто уже бывал в гостях у Roofevents, знают, что у нас есть свой собственный Стинг — обворожительная звезда столичного джаза Антон Ярославский. Его деликатный артистизм и подкупающая искренность роднят его с известным певцом. Прикрыв глаза, вы услышите спокойное, и одновременно трогательное исполнение мировых хитов Стинга.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться уникальным концертом, который станет настоящим праздником для души!