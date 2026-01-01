Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Sting. Симфонический трибьют у моря
Киноафиша Sting. Симфонический трибьют у моря

Sting. Симфонический трибьют у моря

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер музыки Стинга на набережной Севкабель Порт

В тёплый летний вечер на набережной Севкабель Порт прозвучат хиты, знакомые миллионам. Симфонический концерт под открытым небом подарит вам невероятный вид на море и закат, а также возможность насладиться песнями, ставшими любимыми с детства.

На сцене вас ждет величественный оркестр, огни вечерней набережной и музыка, в которой каждый найдет себя. Известные композиции, такие как Shape of My Heart, Englishman in New York и Fragile, оживут в мощных оркестровых аранжировках, сохранив при этом тонкую эмоциональность оригиналов.

Незабываемое исполнение

Главный голос вечера — Вадим Азарх, финалист шоу Голос и обладатель бархатного тембра. Его проникновенное исполнение в сопровождении оркестра Мечтатели / Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева обещает оставить незабываемые впечатления.

Представьте закат под Every Breath You Take, арабские напевы Desert Rose над вечерней гладью Невы. Музыка будет растворяться в шуме волн и криках чаек, создавая атмосферу волшебства и романтики.

О музыкантах

Оркестр Мечтатели / Dreamers Orchestra объединяет музыку величайших современных композиторов. Они известны яркими шоу, необычными локациями и великолепным исполнением. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое выступление, делают концерты уникальными.

Станислав Чигадаев — лауреат многих престижных конкурсов, включая Международный конкурс им. С.В. Рахманинова и Stockholm International Competition. Он работал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами.

Вадим Азарх, обладатель редкого голоса и выдающегося таланта, выступал на лучших мировых площадках, включая Монреаль, Монако и Париж. Его концерты привлекали внимание широкой аудитории, и он стал известен как участник второго сезона проекта Голос.

Яркий летний вечер

Подарите себе и любимым незабываемый вечер, наполненный музыкой и атмосферой веселья! Приглашаем вас в Пространство Севкабель Порт!

Важно! В случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. При более неблагоприятных погодных условиях он будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Подписывайтесь на наш ТГ-канал, чтобы не пропустить новости о концерте: t.me/fromheartevent.

Если новая дата вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое мероприятие. Пишите нам на почту: info@fromheartevent.com.

Купить билет на концерт Sting. Симфонический трибьют у моря

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Август
6 июня суббота
19:00
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
от 1800 ₽
8 августа суббота
19:00
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
от 1600 ₽

Фотографии

Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря Sting. Симфонический трибьют у моря

В ближайшие дни

Моральный Кодекс
0+
Рок

Моральный Кодекс

14 июня в 19:00 Альпенхаус
от 3100 ₽
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
6+
Классическая музыка

#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

29 мая в 20:00 Музей-усадьба Державина
от 2500 ₽
Олег Погудин. Романс
12+
Классическая музыка

Олег Погудин. Романс

21 июля в 19:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше