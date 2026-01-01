Sting. Симфонический трибьют у моря

Вечер музыки Стинга на набережной Севкабель Порт

В тёплый летний вечер на набережной Севкабель Порт прозвучат хиты, знакомые миллионам. Симфонический концерт под открытым небом подарит вам невероятный вид на море и закат, а также возможность насладиться песнями, ставшими любимыми с детства.

На сцене вас ждет величественный оркестр, огни вечерней набережной и музыка, в которой каждый найдет себя. Известные композиции, такие как Shape of My Heart, Englishman in New York и Fragile, оживут в мощных оркестровых аранжировках, сохранив при этом тонкую эмоциональность оригиналов.

Незабываемое исполнение

Главный голос вечера — Вадим Азарх, финалист шоу Голос и обладатель бархатного тембра. Его проникновенное исполнение в сопровождении оркестра Мечтатели / Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева обещает оставить незабываемые впечатления.

Представьте закат под Every Breath You Take, арабские напевы Desert Rose над вечерней гладью Невы. Музыка будет растворяться в шуме волн и криках чаек, создавая атмосферу волшебства и романтики.

О музыкантах

Оркестр Мечтатели / Dreamers Orchestra объединяет музыку величайших современных композиторов. Они известны яркими шоу, необычными локациями и великолепным исполнением. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое выступление, делают концерты уникальными.

Станислав Чигадаев — лауреат многих престижных конкурсов, включая Международный конкурс им. С.В. Рахманинова и Stockholm International Competition. Он работал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами.

Вадим Азарх, обладатель редкого голоса и выдающегося таланта, выступал на лучших мировых площадках, включая Монреаль, Монако и Париж. Его концерты привлекали внимание широкой аудитории, и он стал известен как участник второго сезона проекта Голос.

Яркий летний вечер

Важно! В случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. При более неблагоприятных погодных условиях он будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Подписывайтесь на наш ТГ-канал, чтобы не пропустить новости о концерте: t.me/fromheartevent.

Если новая дата вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое мероприятие. Пишите нам на почту: info@fromheartevent.com.