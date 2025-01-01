Меню
Sting. Джазовый Tribute в старинном соборе
6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер под сводами собора

Вас ждут песни Стинга в джазовом звучании на уникальном вечере любимой музыки, который пройдет в атмосфере старинного кафедрального собора. Под величественными сводами зрители смогут насладиться незабываемыми хитами британского исполнителя, вошедшими в мировую культуру.

Вы услышите такие композиции, как «Shape of My Heart», «Desert Rose» и «Fragile» в исполнении талантливого Вадима Азарха, участника телепроекта «Голос-2». Уникальная акустика собора, глубина и чувственность звучания рояля в сочетании с мощным голосом создадут атмосферу настоящего волшебства.

Только представьте, как трогательно звучит «Shape of My Heart» в свете, падающем сквозь витражи на колонны и галерею. Этот концерт — это не просто вечер музыки; это возможность окунуться в мир вдохновения и историй, провести время в красивом месте и подарить себе мгновения настоящего праздника.

О музыкантах

Станислав Чигадаев — фортепиано. Лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, включая Международный конкурс им. С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005) и Stockholm International Competition в номинациях «Соло» и «Камерный ансамбль» (Швеция, 2012). Станислав сотрудничал с такими мировыми звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами: Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым, Игорем Пономаренко.

Вадим Азарх — вокал. Обладатель редкого голоса и выдающегося музыкального таланта, Вадим выступал на лучших мировых площадках. Его концерты проходили в Монреале, Монако, Дубае, Лондоне, Париже и других городах. Он делил сцену с мировыми звездами, включая Тома Джонса, и стал известен широкой аудитории как участник второго сезона проекта «Голос».

9 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

