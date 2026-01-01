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Стинг. Desert Rose Symphony
Киноафиша Стинг. Desert Rose Symphony

Стинг. Desert Rose Symphony

6+
Возраст 6+

О концерте

Шоу "Desert Rose Symphony" в Перми

В ДК имени Солдатова пройдет необычное шоу «Desert Rose Symphony», посвященное творчеству Стинга. Это мероприятие собирает на одной сцене культовые композиции, обретшие уникальное симфоническое звучание: «Твоё дыхание», «Черты моего сердца», «Англичанин в Нью-Йорке», «Золотые поля», «Хрупкий», «Роксана», «Роза пустыни» и «Все за любовь».

Симфоническое звучание классику

Музыка и голос Стинга стали символами целой эпохи. В рамках шоу они обретут новое звучание, начиная от бунтарской энергии The Police до интеллектуальной лирики сольных альбомов.

Масштабное представление

Шоу обещает быть масштабным. В программе собраны самые известные хиты, которые поразят публику своей глубиной и философией. Уникальное симфоническое исполнение этих произведений вдохновляет зрителей на встречи с красотой музыки, подаренной Стингом.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным концертом, который подарит вам новые эмоции и непередаваемые ощущения!

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В других городах
Октябрь
20 октября вторник
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79

Фотографии

Стинг. Desert Rose Symphony Стинг. Desert Rose Symphony Стинг. Desert Rose Symphony Стинг. Desert Rose Symphony Стинг. Desert Rose Symphony Стинг. Desert Rose Symphony Стинг. Desert Rose Symphony

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