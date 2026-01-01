Стинг. Desert Rose Symphony

Шоу "Desert Rose Symphony" в Перми

В ДК имени Солдатова пройдет необычное шоу «Desert Rose Symphony», посвященное творчеству Стинга. Это мероприятие собирает на одной сцене культовые композиции, обретшие уникальное симфоническое звучание: «Твоё дыхание», «Черты моего сердца», «Англичанин в Нью-Йорке», «Золотые поля», «Хрупкий», «Роксана», «Роза пустыни» и «Все за любовь».

Симфоническое звучание классику

Музыка и голос Стинга стали символами целой эпохи. В рамках шоу они обретут новое звучание, начиная от бунтарской энергии The Police до интеллектуальной лирики сольных альбомов.

Масштабное представление

Шоу обещает быть масштабным. В программе собраны самые известные хиты, которые поразят публику своей глубиной и философией. Уникальное симфоническое исполнение этих произведений вдохновляет зрителей на встречи с красотой музыки, подаренной Стингом.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным концертом, который подарит вам новые эмоции и непередаваемые ощущения!