Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».

Погрузитесь в атмосферу романтического вечера с живой музыкой на борту теплохода Rock Hit Neva! В этот вечер мы предлагаем вам насладиться трогательными хитовыми композициями Стинга, Брайана Адамса и Робби Уильямса, исполненными талантливыми петербургскими музыкантами.
Программа и атмосфера
Концерт пройдет на нижней палубе нашего теплохода, где уютная обстановка ресторана позволит вам насладиться музыкой в комфортной обстановке. На верхней палубе вас ждет авторская экскурсия по Неве с закатом в заливе — романтичный способ провести вечер. В программе вечера — любимые любовные хиты, которые погрузят вас в мир музыки и эмоций.
Маршрут
Теплоход отправится на маршрут «Большое Петербургское кольцо», предлагая уникальную комбинацию морского круиза и речной прогулки. Вы увидите:
Уют и комфорт
Наш теплоход предлагает две комфортные палубы. Нижняя палуба — это концертная зона с панорамной кают-компанией и VIP-зоной. Верхняя палуба включает тёплую застекленную часть и открытую террасу. Все места расположены на диванах у панорамных окон, что позволит вам наслаждаться видами и музыкой в уединении.
Особая программа
На верхней палубе также пройдет программа «Антропология музыкального Петербурга» с легендарным петербуржцем Михаилом Яруковым, известным DJ радио ROKS.
Отдых по-питерски
Не упустите возможность провести вечер в самом романтичном формате под живую музыку и закатные виды Петербурга. Бронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру на Rock Hit Neva!