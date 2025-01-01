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Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».
Киноафиша Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».

Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».

Постановка
Теплоход Rock Hit Neva 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Романтический концерт на петербургском теплоходе

Погрузитесь в атмосферу романтического вечера с живой музыкой на борту теплохода Rock Hit Neva! В этот вечер мы предлагаем вам насладиться трогательными хитовыми композициями Стинга, Брайана Адамса и Робби Уильямса, исполненными талантливыми петербургскими музыкантами.

Программа и атмосфера

Концерт пройдет на нижней палубе нашего теплохода, где уютная обстановка ресторана позволит вам насладиться музыкой в комфортной обстановке. На верхней палубе вас ждет авторская экскурсия по Неве с закатом в заливе — романтичный способ провести вечер. В программе вечера — любимые любовные хиты, которые погрузят вас в мир музыки и эмоций.

Маршрут

Теплоход отправится на маршрут «Большое Петербургское кольцо», предлагая уникальную комбинацию морского круиза и речной прогулки. Вы увидите:

  • Речная часть маршрута: исторический центр Санкт-Петербурга, включая Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и Аврору.
  • Морская часть маршрута: вокруг Васильевского острова, мимо Морского фасада с современной архитектурой, вантовых мостов, стадиона «Газпром-Арена» и небоскреба «Лахта-центр». Также вы пройдете через Морской порт Санкт-Петербурга, наслаждаясь видами стальных кораблей, парусников и легендарного ледокола Красин.

Уют и комфорт

Наш теплоход предлагает две комфортные палубы. Нижняя палуба — это концертная зона с панорамной кают-компанией и VIP-зоной. Верхняя палуба включает тёплую застекленную часть и открытую террасу. Все места расположены на диванах у панорамных окон, что позволит вам наслаждаться видами и музыкой в уединении.

Особая программа

На верхней палубе также пройдет программа «Антропология музыкального Петербурга» с легендарным петербуржцем Михаилом Яруковым, известным DJ радио ROKS.

Отдых по-питерски

Не упустите возможность провести вечер в самом романтичном формате под живую музыку и закатные виды Петербурга. Бронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру на Rock Hit Neva!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽

Фотографии

Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо». Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо». Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо». Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо». Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо». Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо». Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
"Навстречу виртуозам". М.Шалгина скрипка, Д.Петров скрипка, аб-т №6
27 декабря в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Бах. Гольдберг-вариации
6+
Классическая музыка
Бах. Гольдберг-вариации
9 октября в 19:00 Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
Фестиваль «Музыки мира»
6+
Этно Фестиваль
Фестиваль «Музыки мира»
3 августа в 13:00 Музей музыки
от 600 ₽
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