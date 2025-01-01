Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».

Романтический концерт на петербургском теплоходе

Погрузитесь в атмосферу романтического вечера с живой музыкой на борту теплохода Rock Hit Neva! В этот вечер мы предлагаем вам насладиться трогательными хитовыми композициями Стинга, Брайана Адамса и Робби Уильямса, исполненными талантливыми петербургскими музыкантами.

Программа и атмосфера

Концерт пройдет на нижней палубе нашего теплохода, где уютная обстановка ресторана позволит вам насладиться музыкой в комфортной обстановке. На верхней палубе вас ждет авторская экскурсия по Неве с закатом в заливе — романтичный способ провести вечер. В программе вечера — любимые любовные хиты, которые погрузят вас в мир музыки и эмоций.

Маршрут

Теплоход отправится на маршрут «Большое Петербургское кольцо», предлагая уникальную комбинацию морского круиза и речной прогулки. Вы увидите:

Речная часть маршрута: исторический центр Санкт-Петербурга, включая Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и Аврору.

исторический центр Санкт-Петербурга, включая Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и Аврору. Морская часть маршрута: вокруг Васильевского острова, мимо Морского фасада с современной архитектурой, вантовых мостов, стадиона «Газпром-Арена» и небоскреба «Лахта-центр». Также вы пройдете через Морской порт Санкт-Петербурга, наслаждаясь видами стальных кораблей, парусников и легендарного ледокола Красин.

Уют и комфорт

Наш теплоход предлагает две комфортные палубы. Нижняя палуба — это концертная зона с панорамной кают-компанией и VIP-зоной. Верхняя палуба включает тёплую застекленную часть и открытую террасу. Все места расположены на диванах у панорамных окон, что позволит вам наслаждаться видами и музыкой в уединении.

Особая программа

На верхней палубе также пройдет программа «Антропология музыкального Петербурга» с легендарным петербуржцем Михаилом Яруковым, известным DJ радио ROKS.

Отдых по-питерски

Не упустите возможность провести вечер в самом романтичном формате под живую музыку и закатные виды Петербурга. Бронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру на Rock Hit Neva!