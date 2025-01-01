Стиляги Party

Стиляги Пати — вечеринка в ретро-стиле!

Приглашаем вас на «Стиляги Пати» — уникальную ретро-вечеринку, полную зажигательных танцев под рок-н-рольные хиты и танцевальную музыку. Вернитесь в прошлое и погрузитесь в атмосферу ярких 50-х и 60-х годов, надев стильные наряды из комодов.

Программа вечера

На сцене Треугольника выступит харизматичный и яркий коллектив «Цветной Бульвар» из Сочи. Музыканты этого коллектива — настоящие профессионалы, их выступление не оставит равнодушными никого!

Атмосфера и услуги

Зрителей ждет не только завораживающее музыкальное путешествие, но и отличное обслуживание от барменов Рок-бара Треугольник. Насладитесь идеальными коктейлями и любимыми напитками, а также беспребойной работой официантов. Они позаботятся о том, чтобы ваше удовольствие от концерта продлилось далеко за полночь.

Не пропустите!

Собирайте друзей, надевайте наряды в духе стилягов и готовьтесь к незабываемой вечеринке. Будьте готовы к танцам, веселью и великолепному настроению!