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Стиляги Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Стиляги Band

Стиляги Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возвращение в золотую эпоху 50-х

«Стиляги Band» — это уникальный музыкальный коллектив, который с удивительной точностью передает атмосферу 50-х годов в СССР. Вдохновленные фильмом «Стиляги», музыканты воссоздают стилистику той эпохи, соединяя в своем репертуаре песни из кинофильма и популярные шлягеры американской и советской эстрады. Яркие образы и живое исполнение делают каждое выступление коллектива настоящим путешествием во времени.

Буги-вуги и больше
Главное кредо «Стиляги Band» — это буги-вуги! Если вы любите этот стиль, то вам точно стоит послушать их интерпретации. Мастера своего дела, они могут играть буги-вуги лучше всех, привнося в каждое исполнение свой особенный драйв и энергию. Музыка коллектива — это не просто воспоминания о прошлом, а целое шоу, погружающее в атмосферу свободы и радости, царившую среди «стиляг» в Советском Союзе.

Воссоздание оазиса свободы
Коллектив создает на сцене настоящий оазис свободы и веселья. Через музыку и яркие костюмы они привносят в наши дни дух ушедшей эпохи, полную легкости и настроения праздника. «Стиляги Band» — это не просто концерт, а путешествие в мир тех лет, где каждый аккорд и каждый танец приносят радость.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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