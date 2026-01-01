Концерт группы Stilverlight

Готовьтесь к энергичному шоу - группа Stilverlight отправляется в свой первый российский тур! Всего пять городов, где фанаты смогут насладиться их мощным звучанием.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта - массивные полотна и монументальные гимны, созданные на основе двух альбомов, а также новые композиции. Это уникальная возможность для поклонников тяжелой музыки увидеть группу на сцене и почувствовать весь заряд энергии, который они приносят.

Для кого этот концерт?

Концерт Stilverlight станет настоящим событием для любителей металла и динамичных выступлений. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и зарядиться позитивными эмоциями!