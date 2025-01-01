«Стихотворения чудный театр» к 85-летию Беллы Ахмадулиной. С. Спивакова

85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной. Концерт в Зарядье

К 85-летию со дня рождения знаменитой поэтессы Беллы Ахмадулиной состоится уникальный концерт, в котором прозвучат как известные, так и менее знакомые широкой публике стихотворения автора. Исполнителями вечера станут талантливая актриса Сати Спивакова и пианист Алексей Гориболь.

Легенда поэзии

Белла Ахмадулина — одна из самых ярких фигур русской литературы, ее имя стоит в одном ряду с Мариной Цветаевой и Анной Ахматовой. Павел Антокольский, старший коллега Ахмадулиной, называл ее «дарованием с чертами гениальности». Ее творчество завершает линию Серебряного века и продолжает вдохновлять новых читателей и зрителей.

Концертная программа

Новый проект включает в себя «Пять поэм к симфонии Г. Берлиоза «Ромео и Джульетта»», которые были написаны по просьбе дирижера Геннадия Рождественского. Эти стихотворения были прочитаны автором в качестве преамбул к каждой из пяти частей симфонического цикла на знаменитом концерте в Большом зале Московской консерватории.

Музыкальное сопровождение вечера будет представлено произведениями таких композиторов, как Роберт Шуман, Фредерик Шопен, Эдвард Григ и Петр Чайковский. Интересно, что одно из стихотворений Ахмадулиной называется «Мазурка Шопена». В программе также будет звучать музыка близких по духу композиторов — Микаэла Таривердиева и Леонида Десятникова.

Визуальные акценты

Особую атмосферу концерту добавит видеоколлаж, составленный из акварельных портретов Беллы Ахмадулиной, созданных ее супругом, выдающимся художником Борисом Мессерером.

Премьерный показ программы состоялся 23 июля 2021 года в рамках Фестиваля «Вдохновение» в Москве на ВДНХ. Не упустите возможность прикоснуться к творчеству великой поэтессы в этом неповторимом вечере!