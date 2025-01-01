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«Стихотворения чудный театр» к 85-летию Беллы Ахмадулиной. С. Спивакова
Билеты от 800₽
Киноафиша «Стихотворения чудный театр» к 85-летию Беллы Ахмадулиной. С. Спивакова

«Стихотворения чудный театр» к 85-летию Беллы Ахмадулиной. С. Спивакова

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной. Концерт в Зарядье

К 85-летию со дня рождения знаменитой поэтессы Беллы Ахмадулиной состоится уникальный концерт, в котором прозвучат как известные, так и менее знакомые широкой публике стихотворения автора. Исполнителями вечера станут талантливая актриса Сати Спивакова и пианист Алексей Гориболь.

Легенда поэзии

Белла Ахмадулина — одна из самых ярких фигур русской литературы, ее имя стоит в одном ряду с Мариной Цветаевой и Анной Ахматовой. Павел Антокольский, старший коллега Ахмадулиной, называл ее «дарованием с чертами гениальности». Ее творчество завершает линию Серебряного века и продолжает вдохновлять новых читателей и зрителей.

Концертная программа

Новый проект включает в себя «Пять поэм к симфонии Г. Берлиоза «Ромео и Джульетта»», которые были написаны по просьбе дирижера Геннадия Рождественского. Эти стихотворения были прочитаны автором в качестве преамбул к каждой из пяти частей симфонического цикла на знаменитом концерте в Большом зале Московской консерватории.

Музыкальное сопровождение вечера будет представлено произведениями таких композиторов, как Роберт Шуман, Фредерик Шопен, Эдвард Григ и Петр Чайковский. Интересно, что одно из стихотворений Ахмадулиной называется «Мазурка Шопена». В программе также будет звучать музыка близких по духу композиторов — Микаэла Таривердиева и Леонида Десятникова.

Визуальные акценты

Особую атмосферу концерту добавит видеоколлаж, составленный из акварельных портретов Беллы Ахмадулиной, созданных ее супругом, выдающимся художником Борисом Мессерером.

Премьерный показ программы состоялся 23 июля 2021 года в рамках Фестиваля «Вдохновение» в Москве на ВДНХ. Не упустите возможность прикоснуться к творчеству великой поэтессы в этом неповторимом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 800 ₽

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