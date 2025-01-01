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Киноафиша СТИХопатка

Спектакль СТИХопатка

Постановка
Семьянюки 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Ольги Елисеевой

Ольга Елисеева, известная клоунесса, которая завоевала признание как в России, так и за рубежом, представляет свой новый моноспектакль. Этот экспериментальный проект отличается от привычного для нее жанра, ведь Ольга решилась не просто прочитать свои стихи, а сыграть их на сцене.

Возвращение к слову

Почему же клоунесса, прославившаяся выразительными жестами и пантомимой, решила говорить после стольких лет «молчания»? Ольга объясняет: «В определенный момент я почувствовала, что не могу не поделиться. Меня переполняют простые, но важные вещи, знакомые каждому: воспоминания из детства, любовь, счастье и многое другое. Я поняла, что должна рассказать об этом!»

Поэма человеческих переживаний

В этом спектакле человеческие переживания превращаются в поэму, созданную из простых слов и глубоких чувств. Пластика движения и наполненные смыслом стихотворные строки создают уникальную атмосферу. Зрителю будет и смешно, и грустно, и снова смешно, ведь все происходящее на сцене находит отклик в душе каждого из нас.

Спектакль о нас

Этот спектакль — не просто представление, это история о каждом из нас. Он затрагивает темы, знакомые каждому зрителю, и заставляет задуматься о том, что действительно важно в жизни. Ольга Елисеева приглашает вас в мир чувств и эмоций, который не оставит равнодушным.

Приходите на спектакль «Слова и чувства» и окунитесь в атмосферу, где каждый найдет что-то близкое своему сердцу.

Режиссер
Ольга Елисеева
В ролях
Ольга Елисеева

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
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Санкт-Петербург, 28 сентября
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19:00 от 2500 ₽

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