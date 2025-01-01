Приглашаем вас на уникальное событие — Стихийная битва, игровое поэтическое шоу, которое пройдет в Flash Bar. Это не просто спектакль, это настоящий поэтический поединок, где слова становятся оружием, а эмоции — щитом.
В ходе шоу участники будут соревноваться в мастерстве слова, демонстрируя свою поэтическую ловкость и оригинальность. Зрители станут свидетелями захватывающего противостояния, где каждая строчка может изменить ход битвы. Это не только развлечение, но и возможность увидеть, как поэзия может оживать на сцене.
Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе Flash Bar. Рекомендуем заранее забронировать места, так как количество билетов ограничено.
Приходите и погрузитесь в мир поэзии, где каждое слово может стать решающим!