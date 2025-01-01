Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Стихийная битва

Стихийная битва

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стихийная битва: Игровое поэтическое шоу в Flash Bar

Приглашаем вас на уникальное событие — Стихийная битва, игровое поэтическое шоу, которое пройдет в Flash Bar. Это не просто спектакль, это настоящий поэтический поединок, где слова становятся оружием, а эмоции — щитом.

Что вас ждет?

В ходе шоу участники будут соревноваться в мастерстве слова, демонстрируя свою поэтическую ловкость и оригинальность. Зрители станут свидетелями захватывающего противостояния, где каждая строчка может изменить ход битвы. Это не только развлечение, но и возможность увидеть, как поэзия может оживать на сцене.

Почему стоит посетить?

  • Необычный формат: Сочетание игры и поэзии делает это шоу уникальным.
  • Интерактивность: Зрители смогут участвовать в голосовании и выбирать победителей.
  • Таланты: Выступят как начинающие, так и опытные поэты, что создаст разнообразие и интригу.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе Flash Bar. Рекомендуем заранее забронировать места, так как количество билетов ограничено.

Приходите и погрузитесь в мир поэзии, где каждое слово может стать решающим!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 19 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
19:30 от 200 ₽

В ближайшие дни

Lovv66
16+
Хип-хоп
Lovv66
22 августа в 18:00 Кроп-арена
от 1300 ₽
Stand Up. Опытные комики
18+
Юмор
Stand Up. Опытные комики
23 августа в 21:00 Flash Bar
от 800 ₽
Магия свечей. Вечер серенад
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Вечер серенад
26 сентября в 18:30 Вокруг центр
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше