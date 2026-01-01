Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стихия джио
Киноафиша Стихия джио

Спектакль Стихия джио

Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность  70 минут

О спектакле

Вечер поэзии с Джио Россо

Приглашаем вас на незабываемый поэтический вечер «Стихия Джио», посвященный творчеству загадочного поэта XXI века – Джио Россо. Этот вечер станет уникальной возможностью окунуться в мир высоких смыслов и эмоций, которые находят отклик в сердцах молодого поколения.

О поэте

Джио Россо – это имя само по себе объемлет загадку. Он представляет собой романтика и отшельника, о котором известны лишь стихи. Без имени, возраста и статуса, его произведения доносят звучание contemporary poetry для всей читающей молодежи.

Подготовка к спектаклю

Чтобы сделать ваше посещение театра комфортным и приятным, обратите внимание на несколько простых правил:

  • Приходите в театр за 15 минут до начала спектакля.
  • Подготовьте билеты (электронные или печатные) для проверки при входе.
  • После третьего звонка вход в зрительный зал может быть ограничен.
  • Перед началом спектакля, пожалуйста, отключите звук на мобильных телефонах.
  • Фото- и видеосъемка во время спектакля разрешена, но на минимальной яркости и без вспышки.
  • В зрительном зале просим соблюдать тишину и уважать артистов и других зрителей.

Желаем вам приятного просмотра и незабываемых поэтических мгновений!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше