Концерт «Семь-Я» в Новосибирском Доме ученых

В Новосибирском Доме ученых СО РАН (Академгородок) пройдет концерт абонемента № 7 «Семь-Я». В программе прозвучат классические произведения, которые порадуют любителей живой музыки. Учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы исполнят композиторские шедевры на флейте и скрипке.

Программа концерта

В рамках концерта будут представлены следующие композиции:

Гендель. «Музыка для королевских фейерверков», увертюра

Вивальди. «Буря в море», концерт для флейты и композиция «Весна» из цикла «Времена года»

Бах. Ария из оркестровой сюиты № 3

Де Фалья. «Танец огня» из балета «Любовь-волшебница»

Чайковский. «Январь. У камелька», «Апрель. Подснежник» (из цикла «Времена года»)

Мусоргский. «Быдло» (из цикла «Картинки с выставки»)

Исполнители

Концерт дирижирует Рустам Дильмухаметов. Ведущая мероприятия — Дарья Нехаева, лектор-музыковед. Юные музыканты, Алина Варваринская (флейта) и Арсений Стрельников (скрипка), объединят свои таланты для исполнения классики.

Не упустите возможность насладиться великолепной классической музыкой в исполнении начинающих дарований!