В Новосибирском Доме ученых СО РАН (Академгородок) пройдет концерт абонемента № 7 «Семь-Я». В программе прозвучат классические произведения, которые порадуют любителей живой музыки. Учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы исполнят композиторские шедевры на флейте и скрипке.
В рамках концерта будут представлены следующие композиции:
Концерт дирижирует Рустам Дильмухаметов. Ведущая мероприятия — Дарья Нехаева, лектор-музыковед. Юные музыканты, Алина Варваринская (флейта) и Арсений Стрельников (скрипка), объединят свои таланты для исполнения классики.
Не упустите возможность насладиться великолепной классической музыкой в исполнении начинающих дарований!