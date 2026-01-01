Оповещения от Киноафиши
Стихии
Стихии

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Семь-Я» в Новосибирском Доме ученых

В Новосибирском Доме ученых СО РАН (Академгородок) пройдет концерт абонемента № 7 «Семь-Я». В программе прозвучат классические произведения, которые порадуют любителей живой музыки. Учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы исполнят композиторские шедевры на флейте и скрипке.

Программа концерта

В рамках концерта будут представлены следующие композиции:

  • Гендель. «Музыка для королевских фейерверков», увертюра
  • Вивальди. «Буря в море», концерт для флейты и композиция «Весна» из цикла «Времена года»
  • Бах. Ария из оркестровой сюиты № 3
  • Де Фалья. «Танец огня» из балета «Любовь-волшебница»
  • Чайковский. «Январь. У камелька», «Апрель. Подснежник» (из цикла «Времена года»)
  • Мусоргский. «Быдло» (из цикла «Картинки с выставки»)

Исполнители

Концерт дирижирует Рустам Дильмухаметов. Ведущая мероприятия — Дарья Нехаева, лектор-музыковед. Юные музыканты, Алина Варваринская (флейта) и Арсений Стрельников (скрипка), объединят свои таланты для исполнения классики.

Не упустите возможность насладиться великолепной классической музыкой в исполнении начинающих дарований!

Купить билет на концерт Стихии

Март
Апрель
1 марта воскресенье
15:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 400 ₽
26 апреля воскресенье
12:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 400 ₽

