Стихи на окнах подъезда №8
Билеты от 1500₽
Киноафиша Стихи на окнах подъезда №8

Стихи на окнах подъезда №8

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стихи на окнах подъезда №8: Концерт в МТ баре

21 мая на сцене столичного МТ бара выступит инди-коллектив из Ижевска «Стихи на окнах подъезда №8». Группа, известная своими авторскими текстами и атмосферным оркестром, обещает удивить зрителей уникальным музыкальным опытом.

Путь к успеху

За 10 лет своего существования «Стихи на окнах подъезда №8» успели порадовать поклонников тремя студийными альбомами и одним EP. Их репертуар также включает множество синглов, которые завоевали популярность на различных площадках и фестивалях.

Музыкальный стиль

Коллектив сочетает в своей музыке элементы инди и авторской песни, что делает их звучание уникальным. Группа занимает одно из лидирующих мест по количеству прослушиваний на Яндекс-музыке в своем жанре, что подтверждает их высокий уровень популярности.

Не пропустите!

Если вы хотите погрузиться в атмосферу творчества и услышать поэзию, воплощенную в музыке, обязательно приходите на концерт. Это будет незабываемый вечер для всех ценителей качественной музыки и ярких эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

5 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1500 ₽

