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Стихами о любви
Билеты от 2000₽
Киноафиша Стихами о любви

Спектакль Стихами о любви

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Светлана Чеколаева и Любовь Максимова приглашают прикоснуться к вечному чувству любви через стихи!

Приглашаем вас на уникальный поэтический вечер, который подарит вам возможность заново открыть для себя магию любви через стихи!

Что вас ждет?

В этот незабываемый вечер на сцене выступят талантливые Светлана Чеколаева и Любовь Максимова. Они поделятся с вами проникновенными строками и искренними эмоциями, которые заставят ваше сердце биться быстрее.

Специальные гости

В программе вечера принимают участие:

  • Певица Наталья Влади
  • Чтец Алёна Мамми

Когда и где?

Сбор гостей начнется в 18:00, а само мероприятие стартует в 18:30.

Не упустите шанс прикоснуться к вечному чувству любви и насладиться атмосферой поэзии!

Возрастное ограничение: 16+

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
18:30 от 2000 ₽

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