Спектакль Стихами о любви

Приглашаем вас на уникальный поэтический вечер, который подарит вам возможность заново открыть для себя магию любви через стихи!
В этот незабываемый вечер на сцене выступят талантливые Светлана Чеколаева и Любовь Максимова. Они поделятся с вами проникновенными строками и искренними эмоциями, которые заставят ваше сердце биться быстрее.
В программе вечера принимают участие:
Сбор гостей начнется в 18:00, а само мероприятие стартует в 18:30.
Не упустите шанс прикоснуться к вечному чувству любви и насладиться атмосферой поэзии!
Возрастное ограничение: 16+