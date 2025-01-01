Спектакль Стихами о любви

Светлана Чеколаева и Любовь Максимова приглашают прикоснуться к вечному чувству любви через стихи!

Приглашаем вас на уникальный поэтический вечер, который подарит вам возможность заново открыть для себя магию любви через стихи!

Что вас ждет?

В этот незабываемый вечер на сцене выступят талантливые Светлана Чеколаева и Любовь Максимова. Они поделятся с вами проникновенными строками и искренними эмоциями, которые заставят ваше сердце биться быстрее.

Специальные гости

В программе вечера принимают участие:

Певица Наталья Влади

Чтец Алёна Мамми

Когда и где?

Сбор гостей начнется в 18:00, а само мероприятие стартует в 18:30.

Не упустите шанс прикоснуться к вечному чувству любви и насладиться атмосферой поэзии!

Возрастное ограничение: 16+