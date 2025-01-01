Концерт Stigmata: Грандиозный Тур по России!

Группа Stigmata отправляется в большой тур по России! В 2025 году мы проведём незабываемые вечера на танцполах, где вы сможете насладиться долгожданным релизом. Гастроли охватят весь спектр страны — от Камчатки до Москвы.

Новые и любимые хиты

Не упустите возможность услышать как новые треки, так и ваши любимые старые хиты. Группа приготовила множество сюрпризов, включая презентации уникальных музыкальных композиций, которые вы точно не ожидали услышать!

Готовьтесь к незабываемому шоу

Разминайтесь и готовьтесь к активному участию: нас ждут сёрклпиты, мошпиты, стейдждайвинг и многое другое! Stigmata знает, как зажечь, и они уверены, что вам понравится!

Не пропустите этот уникальный концерт! Будьте готовы к незабываемым эмоциям и встрече с любимыми музыкантами.