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Stigmata
Киноафиша Stigmata

Stigmata

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Stigmata: Грандиозный Тур по России!

Группа Stigmata отправляется в большой тур по России! В 2025 году мы проведём незабываемые вечера на танцполах, где вы сможете насладиться долгожданным релизом. Гастроли охватят весь спектр страны — от Камчатки до Москвы.

Новые и любимые хиты

Не упустите возможность услышать как новые треки, так и ваши любимые старые хиты. Группа приготовила множество сюрпризов, включая презентации уникальных музыкальных композиций, которые вы точно не ожидали услышать!

Готовьтесь к незабываемому шоу

Разминайтесь и готовьтесь к активному участию: нас ждут сёрклпиты, мошпиты, стейдждайвинг и многое другое! Stigmata знает, как зажечь, и они уверены, что вам понравится!

Не пропустите этот уникальный концерт! Будьте готовы к незабываемым эмоциям и встрече с любимыми музыкантами.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 24 октября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
20:00 от 2000 ₽
Самара, 26 октября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
20:00 от 1500 ₽

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