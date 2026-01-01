Возвращение Stigmata в Казань

Российская металкор-сцена вновь ждёт волнующее событие — группа Stigmata возвращается в Казань с особенным концертом в баре «Реборн». На этот раз они представят эксклюзивную программу, в которую войдут хиты с первых трёх альбомов.

Мощные гитары, уникальный и всегда узнаваемый вокал создадут атмосферу, за которую полюбили Stigmata тысячи слушателей. В этот вечер на сцене зазвучат проверенные временем боевики, редкие треки и максимум энергии от коллектива. Этот концерт — не просто выступление, это встреча с прошлым, которое продолжает жить в сердцах поклонников.

Бар «Реборн» станет местом, где стены будут дрожать от каждого удара барабанов, а толпа будет петь в унисон. Если вы помните, с чего всё начиналось, или хотите ощутить это впервые, не пропустите этот шанс. Готовьтесь к слэму и настоящему металкору без фильтров.

