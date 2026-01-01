Stigmata. Летний open-air

Возраст 16+

О концерте

Stigmata: летний open-air концерт в яхт-клубе «Коматек»

Не упустите возможность стать частью незабываемого события! Летний open-air концерт группы Stigmata пройдет в живописном яхт-клубе «Коматек» в Екатеринбурге. Это уникальная встреча для поклонников рок-музыки, способная оставить незабываемые впечатления.

О группе Stigmata

Stigmata — одна из самых известных рок-групп России, основанная в 1997 году. Коллектив стал знаковым для отечественной рок-сцены благодаря своим мощным мелодиям и глубоким текстам. Группа активно гастролирует и радует своих фанатов новыми альбомами.

Что вас ждет на концерте

Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным. Вы услышите как старые хиты, так и новые композиции, которые уже завоевали сердца поклонников. Уникальная атмосфера open-air добавит мероприятию особого настроения, а локация у воды создаст неповторимое настроение и закатную симфонию звуков.

Как подготовиться

Не забудьте о удобной одежде и обуви. Возьмите с собой пледы или раскладушки, чтобы комфортно расположиться на траве. И, конечно, не пропустите шанс запечатлеть яркие моменты на фото!

Присоединяйтесь к Stigmata в яхт-клубе «Коматек» и насладитесь ночным небом, музыкой и атмосферой лета!

Июль
25 июля суббота
20:00
Яхт-клуб «Коматек» Екатеринбург, Кирова, 40
от 2100 ₽

