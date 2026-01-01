Оперный шедевр Джузеппе Верди

«Стиффелио» – безусловный оперный шедевр, предвосхитивший знаменитую триаду Дж. Верди («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»), положивший начало жанру лирической драмы. Судьба «Стиффелио» кажется нам сегодня крайне несправедливой: премьера прошла неудачно, опера была истерзана цензурой, а потом забыта на долгие годы. Возрождение началось лишь в 1960-х годах, а в нашей стране опера не ставилась никогда. Российская премьера «Стиффелио» – несомненно, важнейшее театральное событие сезона, открывающее публике неизвестную оперу самого известного автора.

Причины неудачи и забвения

Причиной провала и забвения произведения стал слишком острый и непривычный для того времени сюжет. Либретто написал Франческо Мария Пьяве по пьесе французских драматургов Эмиля Сувестра и Эжена Буржуа «Священник, или Евангелие и сердце». Пьеса была поставлена в 1849 году, а уже через год состоялась премьера оперы! История о женатом протестантском пасторе, способном простить супруге ее неверность, вызвала в католической Италии бурную негативную реакцию цензоров и публики (премьера состоялась 16 ноября 1850 года в театре Гранде, Триест). В творчестве Верди, который написал 26 опер, есть только один подобный пример – «Травиата». Она тоже создана на основе произведения современника – романа «Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1848), а ее премьера в 1853 году тоже потерпела фиаско. Но дальнейшая сценическая судьба «Травиаты» кардинально отличается от «Стиффелио».

Переработка оперы и новые попытки успеха

В 1854 году Верди писал своему другу Чезаре де Санктису: «Среди тех моих опер, которые не идут, есть получившие на то мое согласие, потому что я ошибся в сюжете; но имеются и такие, которые я хотел бы спасти от забвения: это «Стиффелио» и «Битва при Леньяно»». Спустя годы Верди предпринял очередную попытку дать сценическую жизнь сочинению. Опера получила новое название – «Арольдо», действие было перенесено на семь столетий назад, изменились сюжетные повороты, был переработан музыкальный материал. Премьера этой версии прошла в 1857 году, но и она не получила желаемого признания. Впервые в России концертное исполнение «Стиффелио» состоялось в 2020 году на Крещенском фестивале в Новой Опере под управлением Александра Самоилэ. Тогда критики высоко оценили эту работу: «Маэстро Самоилэ мощью своего таланта раскрывает самые выигрышные стороны вердиевской партитуры, под его руками оркестр и хор звучат упоительно и экспрессивно» (Александр Матусевич, газета «Культура»). И вот, два года спустя, Александр Григорьевич Самоилэ – музыкальный руководитель и дирижер премьеры в Новой Опере. Признанный знаток итальянской оперы в целом и творчества Верди в частности, он называет «Стиффелио» «оперой-наслаждением» и подчеркивает отлично сделанные партии, ансамблевые и хоровые сцены.

Режиссерская интерпретация Екатерины Одеговой

Екатерина Одегова, режиссер-постановщик «Стиффелио», уходит от традиционного прочтения сюжета, где в центре внимания – измена жены и вызванные ею муки ревности, а затем и выстраданное прощение мужа-священника. Режиссер сосредотачивается на том самом «больном» моменте, из-за которого опера на десятилетия исчезла со сцены. Ее интересует кризис веры главного героя – протестантского священника Стиффелио. Измена жены для него – момент истины, суровое испытание веры, которая казалась незыблемой. Создатели спектакля Екатерина Одегова и ее постоянный соавтор, художник-постановщик Этель Иошпа в поисках сценического воплощения обращаются к лучшим произведениям европейского кинематографа. Проблематика разговора человека с Богом, исповеди и кризиса веры занимала важное место в таких картинах, как «Дневник сельского священника» Робера Брессона (1951), «Слово» Теодора Дрейра (1955), «Причастие» Ингмара Бергмана (1962).