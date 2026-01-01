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Steshok
Билеты от 1400₽
Киноафиша Steshok

Steshok

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте

Большой концерт SteshOK и Макара Давыдова

Не пропустите масштабное концертное шоу, в котором примут участие одна из самых ярких исполнительниц современности — SteshOK, а также кумир молодежи Макар Давыдов. Эти талантливые артисты готовы порадовать зрителей своими главными хитами, такими как «Мама накажет», «Лопаю лайки» и «Хоботанец». Кроме того, они представят новый трек, который уже вызывает большой интерес среди фанатов!

Это мероприятие станет настоящим праздником для всех поклонников музыки и развлечений. SteshOK, известная не только своими музыкальными успехами, но и активным блогерством, и Макар Давыдов, завоевавший сердца молодежи, обязательно создадут незабываемую атмосферу на сцене.

Информация о билетах

Обратите внимание, что Meet&Greet не является входным билетом. Участие в фото с артистами возможно только при наличии основного входного билета. Убедитесь, что у вас есть места в зале для полноценного участия в шоу.

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Январь
26 января вторник
19:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 1400 ₽

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