Большой концерт SteshOK и Макара Давыдова

Не пропустите масштабное концертное шоу, в котором примут участие одна из самых ярких исполнительниц современности — SteshOK, а также кумир молодежи Макар Давыдов. Эти талантливые артисты готовы порадовать зрителей своими главными хитами, такими как «Мама накажет», «Лопаю лайки» и «Хоботанец». Кроме того, они представят новый трек, который уже вызывает большой интерес среди фанатов!

Это мероприятие станет настоящим праздником для всех поклонников музыки и развлечений. SteshOK, известная не только своими музыкальными успехами, но и активным блогерством, и Макар Давыдов, завоевавший сердца молодежи, обязательно создадут незабываемую атмосферу на сцене.

Информация о билетах

Обратите внимание, что Meet&Greet не является входным билетом. Участие в фото с артистами возможно только при наличии основного входного билета. Убедитесь, что у вас есть места в зале для полноценного участия в шоу.