Спектакль Стервы

«Стервы» в Новосибирском театре эстрады

В кафе встречаются две вдовы, только что похоронившие своих мужей. Они начинают разговор, обсуждая свои утраты и "скорбные опыты", пока их возлюбленные задерживаются. В процессе беседы всплывают истории обольщений, измен и подозрений. Атмосфера в кафе накаляется, особенно когда появляется третья героиня — загадочная женщина, возможно, являющаяся причиной всех бед. Спектакль обещает быть насыщенным черным юмором, мистикой и элементами абсурда, увлекая зрителей в вихрь неожиданных событий и эмоций.