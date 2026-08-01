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Стервы
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Спектакль Стервы

18+
Возраст 18+

О спектакле

«Стервы» в Новосибирском театре эстрады

В кафе встречаются две вдовы, только что похоронившие своих мужей. Они начинают разговор, обсуждая свои утраты и "скорбные опыты", пока их возлюбленные задерживаются. В процессе беседы всплывают истории обольщений, измен и подозрений. Атмосфера в кафе накаляется, особенно когда появляется третья героиня — загадочная женщина, возможно, являющаяся причиной всех бед. Спектакль обещает быть насыщенным черным юмором, мистикой и элементами абсурда, увлекая зрителей в вихрь неожиданных событий и эмоций.

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В других городах
Август
14 августа пятница
21:00
Новосибирский театр эстрады Новосибирск, Челюскинцев, 15, корп. 2
от 1500 ₽

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