«Занимательная стервология» и «Стервология 2. Школа счастливых жён». Спектакль-психотренинг для женщин и мужчин, которые хотят их понимать

Два спектакля, которые обещают стать настоящим открытием для зрителей! «Занимательная стервология» (16+) и «Стервология 2. Школа счастливых жён» (16+) — это уникальные истории о двух совершенно разных типах женщин, их взглядах на жизнь и психологических особенностях.

Дружба и откровения

Несмотря на различия, главные героини этих спектаклей связаны давней дружбой. В ходе своих встреч они откроют друг другу секреты, которые помогут им лучше понять себя и окружающий мир. Это не просто спектакль — это настоящая возможность для зрителей поразмышлять о своих отношениях и взглядах на жизнь.

Формат спектакля

Спектакли имеют элементы психотренинга и стендапа, что делает их веселыми и искренними. Они подходят как для женщин любого возраста, так и для мужчин, желающих лучше понять женскую психологию. Это уникальная возможность для всех, кто хочет получить новые знания и взглянуть на отношения с другой стороны.

Расписание

Не упустите шанс увидеть оба спектакля подряд! Они будут представлены в одном вечере, что позволит вам погрузиться в атмосферу откровенности и юмора.

Интересный факт

Спектакли уже завоевали популярность у зрителей, и это не случайно: их интерактивность и юмор позволяют каждому зрителю найти что-то близкое и важное для себя. Не пропустите это театральное событие!