Stervell. Новогодний акустический концерт

Концерт Stervell в баре «Техника безопасности»

В баре «Техника безопасности» состоится выступление молодого российского рок-артиста Stervell. Он завоевал популярность благодаря своим личным текстам и таким хитам, как «Заново влюбиться», «Нет слов» и «Человечки». Музыка Stervell сочетает в себе элементы русского рока и современные тенденции, что делает его творчество уникальным.

Акустический концерт

Концерт Stervell будет представлен в акустическом формате, что создаст уютную и камерную атмосферу для зрителей. Интересно, что в репертуаре могут быть песни на новогодние темы, что станет приятным дополнением к предновогоднему времени.

Интерактив для поклонников

Для преданных поклонников Stervell будет возможность поучаствовать в интерактивных мероприятиях, таких как Meet & Greet. Это отличная возможность пообщаться с артистом и получить автограф.