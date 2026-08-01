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Stervell. Большой концерт под открытым небом
Билеты от 3000₽
Киноафиша Stervell. Большой концерт под открытым небом

Stervell. Большой концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт под открытым небом от STERVELL

Спешим анонсировать первый концерт под открытым небом от STERVELL! Этот теплый августовский вечер станет настоящим событием, полным особенной программы и незабываемых впечатлений.

Уникальная программа

На концерте вас ждут главные треки и любимые песни, которые вы давно хотели услышать вживую. Это будет вечер воспоминаний, когда знакомые строчки перенесут вас к важным людям, событиям и чувствам.

Комфорт и уют

Местом проведения станет «Территория» во дворе ДК Горбунова — летняя площадка под открытым небом, расположенная в зелёной зоне парка. Здесь вас ждёт большая сцена, вместительный танцпол, комфортная VIP-зона, бары и авторский стритфуд. Это идеальное место, чтобы провести последний летний вечер в компании хорошей музыки.

Расписание вечера

  • 17:30 – вход для обладателей билета BACKSTAGE
  • 18:00 – встреча с артистом (meet & greet)
  • 18:30 – вход для обладателей фан-билетов
  • 19:00 – открытие дверей для всех
  • 20:00 – начало концерта
  • 22:00 – окончание концерта

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера!

Купить билет на концерт Stervell. Большой концерт под открытым небом

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Август
22 августа суббота
20:00
Территория Open Air Club Москва, Новозаводская, 27
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