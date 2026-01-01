Оповещения от Киноафиши
Stereoporno
Stereoporno: концерт в Embargo Ростов-на-Дону

Stereoporno — харизматичный электронный проект, составленный из двух диджеев и музыкальных продюсеров из Беларуси. Они стремительно завоевали популярность на международной клубной сцене благодаря своему уникальному звучанию и запоминающимся выступлениям.

О проекте

Созданный в 2015 году, коллектив Stereoporno сразу привлек к себе внимание благодаря инновационным подходам к музыке и ярким визуальным концепциям. Каждое их выступление — это не просто концерт, а настоящее шоу, сочетающее музыку, свет и зрелищные элементы.

Что ожидать от концерта

На концерте в Embargo Ростов зрители смогут насладиться живым исполнением лучших треков группы, а также новыми работами, которые еще не были представлены публике. Атмосфера клуба и динамичные нужды зрителей обещают незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Почему стоит посетить

Если вы любите энергичную электронную музыку и хотите зарядиться позитивом в компании единомышленников, этот концерт — отличный выбор. Не упустите шанс стать частью музыкального события, которое обязательно запомнится!

Купить билет на концерт Stereoporno

Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72

