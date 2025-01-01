Стереополина. Отмечаем 30 лет

Стереополина отмечает 30-летие: сольный концерт в клубе «Ласточка»

Спустя почти три года ожидания инди-исполнительница Стереополина возвращается на сцену, чтобы громко отметить своё 30-летие. 19 сентября в большом зале клуба «Ласточка» состоится сольный концерт в расширенном составе.

Презентация нового альбома

На концерте состоится презентация нового альбома «Песни для хорошего настроения» и его винилового издания. Кроме того, зрители смогут насладиться старыми хитами, которые давно полюбились поклонникам.

Музыка, которая объединяет поколения

Стереополина — это не просто проект, а целая музыкальная эпоха. Её творчество вдохновлено стилем синтипоп 80-х. Музыка Стереополины звучала в популярном сериале «Пищеблок 2», а её клипы были номинированы на Berlin Music Video Awards. В её творческой копилке также есть коллаборации с разноплановыми артистами, от Славы КПСС до немецких электропанков Die Selektion.

Не упустите возможность поздравить Стереополину!

Это уникальное событие — отличная возможность не только насладиться живым выступлением, но и поздравить Стереополину с днём рождения лично. Не пропустите концерт, который обещает стать ярким музыкальным событием осени!