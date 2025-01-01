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Стереополина. Отмечаем 30 лет
Киноафиша Стереополина. Отмечаем 30 лет

Стереополина. Отмечаем 30 лет

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Стереополина отмечает 30-летие: сольный концерт в клубе «Ласточка»

Спустя почти три года ожидания инди-исполнительница Стереополина возвращается на сцену, чтобы громко отметить своё 30-летие. 19 сентября в большом зале клуба «Ласточка» состоится сольный концерт в расширенном составе.

Презентация нового альбома

На концерте состоится презентация нового альбома «Песни для хорошего настроения» и его винилового издания. Кроме того, зрители смогут насладиться старыми хитами, которые давно полюбились поклонникам.

Музыка, которая объединяет поколения

Стереополина — это не просто проект, а целая музыкальная эпоха. Её творчество вдохновлено стилем синтипоп 80-х. Музыка Стереополины звучала в популярном сериале «Пищеблок 2», а её клипы были номинированы на Berlin Music Video Awards. В её творческой копилке также есть коллаборации с разноплановыми артистами, от Славы КПСС до немецких электропанков Die Selektion.

Не упустите возможность поздравить Стереополину!

Это уникальное событие — отличная возможность не только насладиться живым выступлением, но и поздравить Стереополину с днём рождения лично. Не пропустите концерт, который обещает стать ярким музыкальным событием осени!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
20:00 от 1200 ₽

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