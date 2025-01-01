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Стереополина. 30 лет. Большой сольный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Стереополина. 30 лет. Большой сольный концерт

Стереополина. 30 лет. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сенсация: Стереополина и её дебютный альбом

Стереополина, яркая звезда независимой музыкальной сцены, вновь привлекает внимание музыкальных критиков своим дебютным альбомом «Институт культуры и отдыха». Этот проект погружает слушателей в мир эстетического синти-попа, который сочетает в себе ностальгические нотки и современные музыкальные тенденции.

Завораживающий синти-поп

Альбом «Институт культуры и отдыха» представляет собой интересный симбиоз ретро-звучания и актуальных музыкальных идей. Стереополина продолжает выпускать треки, которые, как она надеется, помогут ей выйти за пределы скромной независимой сцены и завоевать сердца более широкой аудитории.

Что интересного в альбоме?

Каждая композиция на альбоме — это не просто музыка, это история, которую Стереополина рассказывает через звуки и эмоции. Музыкальные критики отмечают, что её работы обладают уникальной атмосферой, которая легко запоминается и заставляет слушателя возвращаться к ним снова и снова.

Будущее Стереоплины

С нетерпением ждем новых релизов от этой талантливой артистки. Возможно, её уникальный стиль и желание экспериментировать помогут ей занять достойное место на музыкальной сцене страны. Присоединяйтесь к обсуждению и делитесь своими впечатлениями о «Институте культуры и отдыха»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

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