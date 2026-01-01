Stereoleto 2026 в Самаре

Фестиваль Stereoleto в Самаре

Культовый музыкальный фестиваль Stereoleto впервые пройдет в Самаре, и это событие невозможно пропустить. С 27 июня Струковский парк станет сценой для одного из крупнейших независимых фестивалей России. В 2026 году Stereoleto отметит свое 25-летие, и за эти годы на его сценах выступили сотни артистов, которые сформировали звучание качественной музыки в стране и за ее пределами. В этом списке такие имена, как Дельфин, Хаски, Massive Attack и Sigur Rós.

Хедлайнеры фестиваля

Среди первых исполнителей, которые выйдут на сцену 27 июня, значатся:

Хаски — главный пройдоха русского рэпа. Его альбомы, такие как «Любимые песни воображаемых людей», «Хошхоног» и «Партизан», стали классикой русского рэпа последних десяти лет. Музыка Хаски — это уникальный аудиопортрет эпохи, смешивающий фолк, оперу, индастриал и панк.

— главный пройдоха русского рэпа. Его альбомы, такие как «Любимые песни воображаемых людей», «Хошхоног» и «Партизан», стали классикой русского рэпа последних десяти лет. Музыка Хаски — это уникальный аудиопортрет эпохи, смешивающий фолк, оперу, индастриал и панк. Хмыров — новый голос, сочетающий хип-хоп и рок с дворовой поэзией и интеллигентной лексикой. Популярность творчества Хмырова подтверждается включением его песен в кино и сериалы: «Страсти по Матфею», «Содержанки», «Неспящие в Сосновке», «Волшебный участок» и другие.

— новый голос, сочетающий хип-хоп и рок с дворовой поэзией и интеллигентной лексикой. Популярность творчества Хмырова подтверждается включением его песен в кино и сериалы: «Страсти по Матфею», «Содержанки», «Неспящие в Сосновке», «Волшебный участок» и другие. Диктофон — обаятельный инди-рок с ретро-стилем, впитавший влияния новой волны, старого рок-н-ролла и мерсибита. Его музыка — это возвращение к классике в чистом виде, что противостоит мимолетным трендам.

— обаятельный инди-рок с ретро-стилем, впитавший влияния новой волны, старого рок-н-ролла и мерсибита. Его музыка — это возвращение к классике в чистом виде, что противостоит мимолетным трендам. Хохма — представляют яркую интерпретацию актуальной волны европейского панка и брекзит-кора. Эти провокативные нонконформисты из Ярославля занимаются острой социальной сатирой, затрагивая темы «Госуслуг», конфликты с водителями, Дмитрия Диброва и даже чайный гриб.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события в самом сердце Самары. Stereoleto — это не просто музыка, это атмосфера, которая вдохновляет и обогащает.