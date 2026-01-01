Stereoleto 2026 в Екатеринбурге
О концерте

Возвращение фестиваля STEREOLETO в Екатеринбург

Легендарный фестиваль STEREOLETO, родом из Санкт-Петербурга, снова порадует екатеринбуржцев! Фестиваль пройдет в Харитоновском саду, и обещает множество ярких выступлений и незабываемых эмоций.

Артисты на фестивале

В этом году на сцене фестиваля выступят:

  • Моя Мишель — поп-группа, которая гармонично сочетает электронику и живой звук. Публика сможет насладиться хитами, такими как «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление» и «Зима в сердце».
  • Хмыров — новый голос в русском хип-хопе и роке, который сочетает дворовую задушевность с артистизмом. Его композиции звучат в популярных кино и сериалах: «Страсти по Матфею», «Содержанки», «Неспящие в Сосновке» и «Волшебный участок».
  • Диктофон — группа, представляющая инди-рок с элементами ретро. Их музыка напоминает о чёрно-белом кино и визуальном авангарде, неподвластном времени.
  • Хохма — представители актуальной волны европейского панка с уникальным социальным подтекстом. Их провокационные тексты затрагивают острые темы и создают дискуссии вокруг современных проблем.

Что ждет гостей фестиваля?

Для гостей фестиваля предусмотрены лаунж-зоны, дизайнерский маркет и фудкорт, где можно будет попробовать региональные гастрономические проекты. Следите за обновлениями — список артистов будет пополняться, а атмосфера обещает быть незабываемой!

Музыкальные фестивали лета 2026

Июль
11 июля суббота
14:00
Харитоновский сад Екатеринбург, Карла Либкнехта, 44
от 3000 ₽
15:00
Харитоновский сад Екатеринбург, Карла Либкнехта, 44
от 2600 ₽

