Stereoleto 2026 в Екатеринбурге

Возвращение фестиваля STEREOLETO в Екатеринбург

Легендарный фестиваль STEREOLETO, родом из Санкт-Петербурга, снова порадует екатеринбуржцев! Фестиваль пройдет в Харитоновском саду, и обещает множество ярких выступлений и незабываемых эмоций.

Артисты на фестивале

В этом году на сцене фестиваля выступят:

Моя Мишель — поп-группа, которая гармонично сочетает электронику и живой звук. Публика сможет насладиться хитами, такими как «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление» и «Зима в сердце».

Что ждет гостей фестиваля?

Для гостей фестиваля предусмотрены лаунж-зоны, дизайнерский маркет и фудкорт, где можно будет попробовать региональные гастрономические проекты. Следите за обновлениями — список артистов будет пополняться, а атмосфера обещает быть незабываемой!