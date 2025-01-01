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Степной король Лир
Билеты от 2000₽
Киноафиша Степной король Лир

Спектакль Степной король Лир

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Тургенев на сцене: «Степной король Лир» в Театре музыки и поэзии

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой впервые обращается к творчеству великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. На этот раз внимание театра сосредоточено на повести «Степной король Лир», написанной в 1870 году.

Тургенев и Шекспир

Тургенев переосмысляет классический сюжет Шекспира, переносит его в реалии XIX века. Главный герой, помещик Матвей Петрович Харлов, решает при жизни разделить свое имение между двумя дочерьми – Анной и Евлампией. Это решение обостряет извечный конфликт «отцов и детей», приводя к трагедии и распаду семьи.

Драматургия и музыка

Спектакль обогащен текстами Юрия Мамлеева и австрийского писателя Роберта Вальзера, что придает истории дополнительный драматизм и современное звучание. Музыкальное сопровождение включает произведения таких композиторов, как:

  • Лео Делиб – Дуэт цветов из оперы "Лакме" (фрагмент)
  • Альфред Шнитке – Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели, Moderato Pastorale (запись в исполнении Keller Quartet)
  • Сергей Рахманинов – Прелюдия соль диез минор, Ор.32 (фрагмент записи в исполнении Константина Щербакова)
  • Винсент Лукас – Un joueur de flute berce les ruines
  • Леонсия Эрденко – Лиза-Лиза Мотылёк (сл. Иосифа Бродского, муз. Елены Фроловой)
  • Денис Сорокотягин – Тема Дома и Тема крушения

Приглашаем на премьеру

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию Тургенева, которая обещает стать ярким событием театрального сезона. Спектакль сочетает в себе мощную драматургию и завораживающую музыку, приглашая зрителей задуматься о вечных темах любви, предательства и искупления.

Режиссер
Денис Сорокотягин
В ролях
Александр Бордуков
Виктория Тихомирова
Александр Кольцов
Любовь Логачева
Арина Нестерова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 2000 ₽

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