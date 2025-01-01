Спектакль Степной король Лир

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой впервые обращается к творчеству великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. На этот раз внимание театра сосредоточено на повести «Степной король Лир», написанной в 1870 году.
Тургенев переосмысляет классический сюжет Шекспира, переносит его в реалии XIX века. Главный герой, помещик Матвей Петрович Харлов, решает при жизни разделить свое имение между двумя дочерьми – Анной и Евлампией. Это решение обостряет извечный конфликт «отцов и детей», приводя к трагедии и распаду семьи.
Спектакль обогащен текстами Юрия Мамлеева и австрийского писателя Роберта Вальзера, что придает истории дополнительный драматизм и современное звучание. Музыкальное сопровождение включает произведения таких композиторов, как:
Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию Тургенева, которая обещает стать ярким событием театрального сезона. Спектакль сочетает в себе мощную драматургию и завораживающую музыку, приглашая зрителей задуматься о вечных темах любви, предательства и искупления.