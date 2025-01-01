Спектакль Степной король Лир

Тургенев на сцене: «Степной король Лир» в Театре музыки и поэзии

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой впервые обращается к творчеству великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. На этот раз внимание театра сосредоточено на повести «Степной король Лир», написанной в 1870 году.

Тургенев и Шекспир

Тургенев переосмысляет классический сюжет Шекспира, переносит его в реалии XIX века. Главный герой, помещик Матвей Петрович Харлов, решает при жизни разделить свое имение между двумя дочерьми – Анной и Евлампией. Это решение обостряет извечный конфликт «отцов и детей», приводя к трагедии и распаду семьи.

Драматургия и музыка

Спектакль обогащен текстами Юрия Мамлеева и австрийского писателя Роберта Вальзера, что придает истории дополнительный драматизм и современное звучание. Музыкальное сопровождение включает произведения таких композиторов, как:

Лео Делиб – Дуэт цветов из оперы "Лакме" (фрагмент)

Альфред Шнитке – Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели, Moderato Pastorale (запись в исполнении Keller Quartet)

Сергей Рахманинов – Прелюдия соль диез минор, Ор.32 (фрагмент записи в исполнении Константина Щербакова)

Винсент Лукас – Un joueur de flute berce les ruines

Леонсия Эрденко – Лиза-Лиза Мотылёк (сл. Иосифа Бродского, муз. Елены Фроловой)

Денис Сорокотягин – Тема Дома и Тема крушения

Приглашаем на премьеру

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию Тургенева, которая обещает стать ярким событием театрального сезона. Спектакль сочетает в себе мощную драматургию и завораживающую музыку, приглашая зрителей задуматься о вечных темах любви, предательства и искупления.