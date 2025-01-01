Спектакль Степной король Лир

Сценическая версия по повести И.С. Тургенева, текстам Роберта Вальзера и Юрия Мамлеева

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой впервые обращается к творчеству выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Творческий замысел театра

Гений Шекспира вдохновляет поколения русских писателей, драматургов и театральных деятелей на протяжении веков. В 1870 году Тургенев написал повесть «Степной король Лир», где переосмысливает известный шекспировский сюжет, перенесенный в реалии XIX века.

Сюжетная линия

История рассказывает о помещике Матвее Петровиче Харлове, который решает при жизни разделить свое имение между двумя дочерьми - Анной и Евлампией. Этот извечный вопрос «отцов и детей» обостряется до предела, ведя героев к неминуемой трагедии и распаду семьи.

Ключевые тексты и музыка

Композиция спектакля включает работы Юрия Мамлеева и швейцарского писателя Роберта Вальзера, которые придают рассказу Тургенева подлинный драматизм и стремление найти свет в наших днях.

Музыкальное сопровождение в спектакле:

Лео Делиб. Дуэт цветов из оперы "Лакме" (фрагмент мелодии)

Альфред Шнитке. Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели. Moderato Pastorale (запись в исполнении Keller Quartet)

Сергей Рахманинов. Прелюдия соль диез минор. Ор.32 (фрагмент записи в исполнении Константина Щербакова)

Франсис Пуленк. Un joueur de flute berce les ruines. (запись в исполнении Винсента Лукаса)

Лиза-Лиза (сл. и муз. Леонсии Эрденко)

Мотылёк (сл. Иосифа Бродского, муз. Елены Фроловой)

Денис Сорокотягин. Тема Дома

Денис Сорокотягин. Тема крушения

Дебютный показ

Премьера спектакля состоялась 23 февраля 2024 года.

Фото на странице и заставке - Олег Королев.