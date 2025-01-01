Спектакль Степной король Лир

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой впервые обращается к творчеству выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
Гений Шекспира вдохновляет поколения русских писателей, драматургов и театральных деятелей на протяжении веков. В 1870 году Тургенев написал повесть «Степной король Лир», где переосмысливает известный шекспировский сюжет, перенесенный в реалии XIX века.
История рассказывает о помещике Матвее Петровиче Харлове, который решает при жизни разделить свое имение между двумя дочерьми - Анной и Евлампией. Этот извечный вопрос «отцов и детей» обостряется до предела, ведя героев к неминуемой трагедии и распаду семьи.
Композиция спектакля включает работы Юрия Мамлеева и швейцарского писателя Роберта Вальзера, которые придают рассказу Тургенева подлинный драматизм и стремление найти свет в наших днях.
Премьера спектакля состоялась 23 февраля 2024 года.
Фото на странице и заставке - Олег Королев.