Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Степной король Лир
Билеты от 2000₽
Киноафиша Степной король Лир

Спектакль Степной король Лир

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сценическая версия по повести И.С. Тургенева, текстам Роберта Вальзера и Юрия Мамлеева

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой впервые обращается к творчеству выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Творческий замысел театра

Гений Шекспира вдохновляет поколения русских писателей, драматургов и театральных деятелей на протяжении веков. В 1870 году Тургенев написал повесть «Степной король Лир», где переосмысливает известный шекспировский сюжет, перенесенный в реалии XIX века.

Сюжетная линия

История рассказывает о помещике Матвее Петровиче Харлове, который решает при жизни разделить свое имение между двумя дочерьми - Анной и Евлампией. Этот извечный вопрос «отцов и детей» обостряется до предела, ведя героев к неминуемой трагедии и распаду семьи.

Ключевые тексты и музыка

Композиция спектакля включает работы Юрия Мамлеева и швейцарского писателя Роберта Вальзера, которые придают рассказу Тургенева подлинный драматизм и стремление найти свет в наших днях.

Музыкальное сопровождение в спектакле:

  • Лео Делиб. Дуэт цветов из оперы "Лакме" (фрагмент мелодии)
  • Альфред Шнитке. Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели. Moderato Pastorale (запись в исполнении Keller Quartet)
  • Сергей Рахманинов. Прелюдия соль диез минор. Ор.32 (фрагмент записи в исполнении Константина Щербакова)
  • Франсис Пуленк. Un joueur de flute berce les ruines. (запись в исполнении Винсента Лукаса)
  • Лиза-Лиза (сл. и муз. Леонсии Эрденко)
  • Мотылёк (сл. Иосифа Бродского, муз. Елены Фроловой)
  • Денис Сорокотягин. Тема Дома
  • Денис Сорокотягин. Тема крушения

Дебютный показ

Премьера спектакля состоялась 23 февраля 2024 года.

Фото на странице и заставке - Олег Королев.

Купить билет на спектакль Степной король Лир

Помощь с билетами
Октябрь
30 октября четверг
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Эдит Пиаф. Гимн любви
16+
Драма
Эдит Пиаф. Гимн любви
26 ноября в 19:00 Театр на Малой Ордынке
от 1000 ₽
Совершенно невероятное событие (Женитьба в 2‑х действиях)
12+
Комедия
Совершенно невероятное событие (Женитьба в 2‑х действиях)
1 ноября в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1000 ₽
Приключения Тома Сойера
6+
Детский
Приключения Тома Сойера
18 октября в 13:00 Поколение
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше