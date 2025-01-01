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Степан Дворянкин «Пусть танец случится...» Ноктюрн. Часть 2
Киноафиша Степан Дворянкин «Пусть танец случится...» Ноктюрн. Часть 2

Спектакль Степан Дворянкин «Пусть танец случится...» Ноктюрн. Часть 2

12+
Режиссер Степан Дворянкин
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ноктюрн. Часть II. "Пусть танец случится" в Омском доме актера

Омский Дом Актера им. Н. Чонишвили приглашает вас на вторую часть музыкальных размышлений о любви – спектакль «Ноктюрн. Часть II. "Пусть танец случится"». Это продолжение истории, начатой в первой части, станет ярким и глубоким исследованием сложных граней чувства, способного как окрылять, так и причинять острую боль.

Команда спектакля

В спектакле вновь выступят главные резиденты театра: Олег Берков, Полина Кремлева и Евгений Русинов, а также Юлия Гизатуллина. Постановка и сценарий, как и в первой части, принадлежат Степану Дворянкину. Он делится с зрителями своей уникальной интерпретацией любви, которая, как известно, не всегда бывает только светлой.

Музыкальное сопровождение

Спектакль порадует зрителей не только глубокими размышлениями, но и музыкальными произведениями. В исполнении команды «Гитара Микс» под руководством Евгения Русинова прозвучат как признанные шедевры, так и авторские композиции артистов.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность увидеть этот нежный и пронзительный спектакль, который затрагивает самые сокровенные чувства. «Ноктюрн. Часть II. "Пусть танец случится"» - это не просто театральное событие, это шанс заглянуть в бездну человеческих эмоций и переживаний, которые знакомы каждому.

Приходите, чтобы пережить эти моменты вместе с нами!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 1 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
19:00 от 500 ₽

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