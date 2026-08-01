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Стендап
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Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-комедия в клубе «Хэдлайнер»

Стендап-клуб «Хэдлайнер» предлагает зрителям уникальную возможность насладиться вечерним шоу с участием талантливых комиков. Это пространство стало настоящей площадкой для молодых артистов, которые готовы развеселить зрителей свежими шутками и яркими историями из жизни.

Что ожидает зрителей?

На протяжении вечера комики представят свои лучшие номера. Вы сможете увидеть выступления как начинающих артистов, так и более опытных стендаперов, которые уже завоевали популярность на других сценах. Каждый стендап — это неповторимое шоу с индивидуальным стилем и остроумием.

Необычные форматы

Клуб регулярно проводит специальные вечера, посвященные темам, актуальным для широкой аудитории. Такие мероприятия позволяют зрителям увидеть, как комики адаптируют свои номера под конкретные запросы и ситуацию, добавляя элемент взаимодействия с залом.

Атмосфера и удобства

«Хэдлайнер» располагает уютной атмосферой и комфортным seating-ом, что делает каждое выступление особенно приятным. Гостям предлагает разнообразное меню с напитками и закусками, что создает расслабляющую обстановку для вечера смеха.

Не упустите возможность стать частью этой непревзойденной стендап-вечеринки! Мы ждем вас в клубе «Хэдлайнер» — месте, где смех и хорошее настроение становятся главными героями вечера.

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В других городах
Август
13 августа четверг
19:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 450 ₽
20 августа четверг
19:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 450 ₽
27 августа четверг
19:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 450 ₽

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