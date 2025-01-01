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Киноафиша Стендап. Закрытый микрофон

Стендап. Закрытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный вечер: Шутки без цензуры

Приглашаем вас на уникальное событие, где опытные комики и новички могут свободно проверять свои шутки и работать над новым материалом. Это отличная возможность для всех желающих попробовать себя на сцене и познакомиться с местной комедией поближе.

Формат вечера

Вечер проходит в формате открытого микрофона, что означает, что выступить может любой желающий. Участники имеют возможность не только представить свои шутки, но и получить обратную связь от зрителей и коллег по сцене. Это создает непринужденную атмосферу, способствующую креативности и самовыражению.

Интересные факты

Открытые микрофоны популярны во всем мире и являются важной частью комедийной культуры. Многие известные комики, такие как Кевин Харт и Эдди Мерфи, начинали свой путь именно с таких выступлений.

Не упустите шанс стать частью этого веселого и увлекательного вечера! Приходите поддержать местных комиков и, возможно, сами станете звездой сцены.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 30 июля
Harat's Новосибирск, Советская, 18
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Новосибирск, 6 августа
Harat's Новосибирск, Советская, 18
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