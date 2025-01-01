Меню
Стендап за 60 секунд
Киноафиша Стендап за 60 секунд

Стендап за 60 секунд

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Интерактивное стендап-шоу с яркими комиками в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где смешное становится непредсказуемым! Каждый участник имеет всего одну минуту, чтобы выступить, после чего он остается на сцене для общения с ведущими. Это не просто представление, а настоящие интерактивные интервью, наполненные юмором и неожиданными поворотами.

Комики и секретный гость

В шоу участвуют известные комики: Даня Слободенюк и Лёша Соловьёв. Оба артиста зарекомендовали себя на российской сцене и имеют множество поклонников благодаря своему уникальному стилю и невероятной харизме. Кто же станет секретным гостем? Это остается загадкой до самого начала шоу, что добавляет интриги и волнения для зрителей.

Что ожидать от шоу

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера! Каждое выступление — это шанс увидеть комиков в непринужденной обстановке, погрузиться в атмосферу настоящего стендапа и насладиться остроумными шутками. Смешение формата и отсутствия редактирования делает каждое шоу уникальным и неповторимым.

Приготовьтесь к множеству неожиданных поворотов и живому общению. Это действительно тот случай, когда театр становится ближе к зрителю, а юмор — искренним и прямым.

Не пропустите это уникальное событие! Погружайтесь в мир стендапа и нежданных сюрпризов!

