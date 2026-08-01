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Стендап Вечер
Киноафиша Стендап Вечер

Стендап Вечер

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер проверенных шуток в Homie Lounge

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа в Homie Lounge! Это уникальная возможность увидеть в действии опытных комиков, которые делятся самыми свежими и проверенными шутками. Каждый спектакль — это не просто выступление, а настоящий праздник юмора!

Что вас ждет?

На стендап вечере вы услышите самые необыкновенные и потрясающие монологи. Комики расскажут о жизни, отношениях и повседневных ситуациях, превращая их в источник смеха. Это отличный способ отвлечься от забот и провести время в компании друзей.

Почему стоит посетить?

  • Живое выступление: Никаких записей — только реальный юмор в реальном времени!
  • Разнообразие тем: Каждый комик приносит свой уникальный стиль и подход к шуткам.
  • Атмосфера: Homie Lounge — это место, где царит дружелюбная и расслабляющая атмосфера.

Информация о мероприятии

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Билеты можно приобрести как для себя, так и в подарок друзьям. Уверяем, смех и хорошее настроение гарантированы!

Заходите на вечер стендапа в Homie Lounge и будьте готовы смеяться до слез!

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В других городах
Август
15 августа суббота
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 500 ₽
21 августа пятница
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
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