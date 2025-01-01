Меню
Стендап вечер
Киноафиша Стендап вечер

Стендап вечер

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап вечер в Новосибирске: настоящее искусство юмора

Приготовьтесь к незабываемому вечеру смеха на стендап вечере! Этот уникальный формат представляет собой идеальное сочетание таланта и искренности, позволяющее зрителям насладиться безупречным исполнением комиков.

Четыре мастера своей справы

На сцене выступят четыре ярких комика, каждый из которых обладает своим неповторимым стилем и индивидуальностью. Их номера не оставят равнодушными никого – от искренних шуток до остроумных наблюдений о нашей повседневной жизни.

Стендап клуб: атмосфера близости

Стендап клуб – это место, где каждый сможет стать частью уникальной атмосферы. Здесь нет места для лишнего; только настоящие эмоции, юмор и хорошие компании. Взгляд на жизнь через призму смеха поможет вам снять напряжение и насладиться моментом!

Что ожидать?

Приготовьтесь к тому, что вас ждет насыщенная программа. Здесь комики обсуждают актуальные темы, делясь своими остроумными взглядами на жизнь. Это не просто шоу – это вечер, наполненный позитивной энергией и весельем.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события! Возьмите с собой друзей и наслаждайтесь вечером, полным юмора и хорошего настроения.

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
13 декабря суббота
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
14 декабря воскресенье
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
19 декабря пятница
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
20 декабря суббота
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
26 декабря пятница
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
27 декабря суббота
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
20:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽

