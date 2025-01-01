Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап вечер
Киноафиша Стендап вечер

Стендап вечер

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап вечер в The Rock Bar Small Stage

На сцене The Rock Bar Small Stage вас ждет впечатляющий вечер стендап-комедии. Участники онлайн и телевизионных проектов, а также начинающие комики поделятся своими лучшими шутками.

Уникальная атмосфера

Соберите друзей и приходите за порцией хорошего настроения и смеха. Стендап-вечера в этом баре известны своей теплой атмосферой и энергией, создаваемой зрителями и выступающими.

Кто выступит?

В программе вечера — как знаменитые имена, так и новые лица. Это отличная возможность поддержать новых талантов и насладиться комедийным искусством в его разнообразии.

Не пропустите

Каждый стендап-вечер — это возможность не только отдохнуть, но и открыть для себя что-то новое в мире комедии. Вам точно не понравится, если вы пропустите этот вечер!

Купить билет на концерт Стендап вечер

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
21:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 400 ₽
20 декабря суббота
21:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 400 ₽

В ближайшие дни

НеСовсем стендап
16+
Юмор
НеСовсем стендап
19 декабря в 22:00 Ринго
от 400 ₽
Башкирский театр оперы и балета
6+
Классическая музыка
Башкирский театр оперы и балета
14 декабря в 12:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Битва комиков
16+
Юмор
Битва комиков
3 января в 18:00 Ринго
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше