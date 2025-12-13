Меню
Стендап Вечер
18+
О концерте

Спектакль с самыми свежими шутками

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и удивительных историй! В нашем новом формате опытные комики расскажут самые свежие и проверенные шутки. Это отличная возможность отдохнуть и провести время в компании друзей.

Необыкновенные монологи

Кажделя выступления обладают особым шармом. Комики представят самые необыкновенные и потрясающие монологи. Вы увидите, как важно умение шутить, преодолевая повседневные трудности.

Зачем стоит идти?

Если вы ищете, как развеселить себя и своих близких, этот спектакль именно для вас. Уникальное сочетание остроумия и жизненных наблюдений подарит вам массу приятных ощущений.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечернего шоу и заряжайтесь позитивом на долгое время вперед!

13 декабря суббота
21:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
14 декабря воскресенье
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
20 декабря суббота
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
1 января четверг
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
2 января пятница
21:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
3 января суббота
20:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
4 января воскресенье
20:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
5 января понедельник
20:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
6 января вторник
20:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
7 января среда
20:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
8 января четверг
20:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
9 января пятница
21:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
10 января суббота
21:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽

